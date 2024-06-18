华侨证券首推A.I. Oscar选股工具 吸引年轻投资者

华侨证券推出公司首个由人工智能驱动的选股工具A.I. Oscar （OCBC Securities’ Customer Artificial-Intelligence Radar），旨在将旗下活跃的新加坡年轻投资者增至三倍。

在去年10月至今年4月期间进行的试点，A.I. Oscar仅筛选新加坡股票。如今，它的覆盖范围已扩大至香港和美国股市。

根据华侨银行星期二（6月18日）发布的文告，2023年，在35岁以下客户进行的交易中，97％是在没有经纪人帮助或予以建议的情况下通过数码平台进行。与试点之前的几个月相比，35岁以下年轻投资者在试点期间的交易活动增加50％。在去年新开设的交易账户中，年轻投资者也占超过一半。

在这一需求的推动下，华侨证券希望通过A.I. Oscar，在未来三年将年轻活跃客户人数增至三倍。

A.I. Oscar通过深度学习算法识别和预测市场形态，其训练数据来自在新加坡交易所、香港交易所，以及纳斯达克（Nasdaq）等上市的4000多只股。它分析因素将包括个人风险偏好和过去交易活动等。

华侨证券董事总经理何绍勤说，投资者已可以获得广泛的信息，但挑战在于能否找到与自己相关的信息，将它提炼为可行的交易理念。在当今节奏快的世界里，能够快速做到这一点尤其重要。