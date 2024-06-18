水岸华庭周六开盘 平均尺价2180元

位于裕廊的新私宅项目水岸华庭（SORA）将在星期六（6月22日）开盘，每平方英尺价格平均为2180元。

这个99年地契的私宅项目，位于园景路（Yuan Ching Road），共有440个单位。

水岸华庭的发展商新海逸（SingHaiyi）在星期二（18日）发表文告说，这个项目单位类型多样，包括一卧房加书房和五卧房的豪华单位，每平方英尺价格从1850元起跳。

以一卧房加书房的单位为例子，起步价低于100万元，面积介于538平方英尺至689平方英尺。

大约80%的单位是二卧房和三卧房单位，较大的四卧房和五卧房单位将配有私人电梯。五卧房单位的面积介于1679平方英尺至1938平方英尺，但新海逸没有公布单位价格。

水岸华庭所处地段原为园景大厦（Park View Mansions）地段。集永成、新海逸集团，以及金成兴控股组成的财团在2022年，以2亿6000万元买下集体出售的园景大厦，并进行重新发展。地价相等于容积率每平方英尺1023元。

水岸华庭的展销厅位于布连拾街（Prinsep Street），位置在前建安大厦（Peace Centre）对面。

首五月推出1865单位 售出1697单位

本地新私宅市场今年首五个月相对淡静，推出1865个私宅单位，并售出1697个单位，跟去年相比，推出和售出的新私宅单位数量都少了约一半。

不过分析师估计，随着水岸华庭推出，截至今年底预计有近8000个新私宅单位推出市场，全年总数可能接近1万个单位，超越去年全年水平。