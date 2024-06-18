报告：全球最具竞争力经济体 新加坡从第四升至首位

在今年全球最具竞争力经济体评比中，新加坡重新夺回榜首宝座，较去年第四的排名，上升了三个位置。

瑞士洛桑国际管理发展学院（IMD）星期二（6月18日）发表《2024年全球竞争力年报》，新加坡超越瑞士和丹麦等国，成为全球最具竞争力的经济体。这也是2020年以来，新加坡首次在67个经济体中排名第一。

贸工部在脸书上说，新加坡将继续与利益相关者密切合作，进一步改善并加强它在商业、贸易、投资和人才中心的全球领先地位。

📢 [JUST IN] For the first time since 2020, Singapore has been ranked the world’s most competitive economy out of 67... Posted by Ministry of Trade & Industry on Monday, June 17, 2024

副总理兼贸工部长颜金勇在职场社交平台领英（LinkedIn）上发文说：“随着技术设施、商业立法和劳动力市场的改善，新加坡在国际贸易和投资方面的经济基础继续显示韧性。作为一个小型经济体，新加坡必须不断抓住新的增长机遇，提高劳动力技能并转型，以保持竞争力。”

全球竞争力年度报告涵盖67个经济体，评估它们在经济表现、政府效率、商业效率和基础建设等各方面共164个竞争力指标。

瑞士与丹麦 列第二及第三位

今年榜上三甲依次是新加坡、瑞士和丹麦。排名第四和第五的则分别为爱尔兰和香港。

报告指出，就宏观层面，新加坡在劳动力市场、态度与价值观，以及科技基础设施方面均排名全球首位。

同时，新加坡在政府效率、商业效率和基础设施方面取得了较大进步。前两者分别从去年的第七位和第八位，跃居至第二位；后者则从去年的第九位升至第四位。

就政府效率而言，新加坡在政策适应性、政府机构的有效性、透明度和信用评级等10个方面居所有经济体之首。

新加坡的商业效率也有杰出表现，在总体生产率、熟练劳动力的可用性、法规遵从性，以及风投和银行金融服务等九个领域，排名全球第一。

基础设施方面，新加坡也有八项排名位列榜首，包括科技发展拨款、城市管理、科研立法和航空运输质量等。

新加坡整体表现优越 一些方面表现不如去年

尽管整体表现优越，报告仍发现新加坡在物价（第62位）、健康与环境（第28位），以及在社会框架（第11位）等方面仍需改善。

此外，新加坡也有多个方面的表现不及去年。例如，它的实际人均国内生产总值（GDP）增长率从第59位下降到第63位，政府债务总额从第61位下降到第65位，医疗支出总额从第49位下降到第54位，基尼系数从第44位降一级至第45位。

其他排名同比下降的还有，股市指数从第28位降至第46位，高科技出口从第三位降至第13位。公共教育总支出从第62位降至第65位，小学教育质量从第28位降至第34位，中学教育质量则从第26位降至第36位。

展望今年，报告认为，新加坡除了须应对地缘政治和外部环境带来的挑战外，还要在资源紧张的情况下提高经济竞争力，并通过员工再培训和企业转型来抓住人工智能等新科技带来的机遇。

IMD学院竞争力中心主管布里斯教授（Arturo Bris）说：“我们相信，未来最具竞争力的经济体，将是那些能够预测和适应这种不断变化的全球环境，同时又能为人民创造价值和福祉的经济体。”