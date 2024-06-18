本地私募股权公司收购伦敦酒店 资产价值将升逾7000万元

新加坡的全球私募股权公司Prima Asset Management，首次进入伦敦市场，收购当地的Victoria Garden Hotel，并准备把酒店的资产价值升至超过7000万元。

属永久地契 拥有68间房间

商业房地产信息公司CoStar星期一（6月17日）报道，Prima Asset Management购入伦敦帕丁顿区的一座永久地契酒店。这酒店拥有68间房间，建于1840年，前身是两幢豪华住家，而酒店是在1965年6月开业，有二级受保护外墙。

根据Prima Asset Management发布的文告，Prima是通过可变动资本公司（Variable Capital Companies）的投资基金收购酒店，但未透露收购金额。

Prima将与伦敦专业的酒店运营和开发商Capilon Group合作翻新酒店，将客房数量增加至80间，资产价值提升至超过7000万元。

CoStar指出，该酒店2016年或2017年的指示价是2500万英镑（4293万新元）。

新加坡公司今年来似乎积极购买酒店。城市发展（City Developments）上个月通过全资子公司国敦酒店，以2亿4000万欧元（约3亿4846万新元）购入在法国巴黎有268间客房的巴黎歌剧院希尔顿酒店（Hilton Paris Opéra） 。

今年2月，另一家新加坡投资公司Sun Venture则购入拥有280间客房的Hyatt Place London City East酒店。