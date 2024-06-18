新私宅销量连跌两个月 5月份仅221单位售出

由于缺乏新私宅项目登场，使到今年5月份的新私宅销量连续第二个月下滑，同比大跌78.7%至221个单位。

市区重建局在星期二（6月18日）发布的最新预估数据显示，不包括执行共管公寓（EC），发展商在5月共卖出221个单位，环比下跌26.6%。

代表大众化私宅的中央区以外（OCR）销量最好，售出141个单位，环比下跌6%。代表中档私宅的其他中央区（RCR）和代表高档私宅的核心中央区（CCR）私宅，分别售出53个单位和27个单位， 环比下跌55.5%和15.6%。

若包括执行共管公寓，5月份的新私宅销量为261个单位，环比下跌25.9%，同比滑落75.3%。

销量最好的项目依次是Lentor Hill Residences、顶林佳苑（Hillhaven）和Hillock Green，分别售出25个、23个和21个单位。

发展商推出较少新单位是销量下滑主因

销量下滑的主要原因是发展商在5月推出的新单位数量减少。若不包括EC，发展商推出248个单位，环比下跌10.8%，远低于去年同期的1595个单位，跌幅为84.4%。

5月有Skywaters Residences、Jansen House 和Straits at Joo Chiat三个项目开盘，分别有190个单位、21个单位和16个单位。

博纳产业（PropNex）研究与内容主管黄秀莹指出，今年5月份的销量是2008年以来最低的5月份销量。

她说：“销量走软在意料之中，原因是新开盘的项目有限。在5月推出的项目当中，两个是单位数量较少的精品项目，而Skywaters Residences是位于市中心的高档项目，价格比本地多数买家的预算高。”

在大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究师麦俊荣看来，私宅市场正在放缓。据他统计，今年首五个月发展商共推出1865个新私宅单位，并售出1697个单位，这比去年同期推出的数量和销量少了大约一半。

“除非发展商在接下来几个月内推出的新项目数量显著增加，并加大市场行销和宣传力度，否则今年的新私宅销量可能会跌至1998年亚洲金融风暴的水平，那年发展商只售出6096个单位。”

莱坊：下修全年销量预测至7000个单位以下

莱坊（Knight Frank）研究部主管郑卫铭也认为，今年来的市场表现不理想，并下修全年销量预测，从介于7000个至9000个单位，调低到7000个以下。

橙易集团（OrangeTee Group）首席研究与战略总监孙燕清则较为乐观。她指出，备受市场瞩目的项目如水岸华庭（SORA）、The Chuan Park、誉岭峰（Union Square Residences）和嘉乐轩 （Emerald of Katong）即将开始销售，预料能在接下来数月激活市场活动。在这些项目中，多数位于郊区或市区边缘，对组屋提升者和新加坡投资者的吸引力很大。

她说：“我们预测这些项目的销售成绩强劲，对接下来数月的发展商销量数据会带来很大贡献。”