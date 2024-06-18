5月非石油国内出口跌幅收窄至0.1％ 优于市场预期

电子业继续增长及非电子业出口跌幅收窄，推动新加坡5月份非石油国内出口同比减少0.1％，较4月份的9.6％跌幅有所缓和。

尽管经济师认为非石油国内出口持续好转的迹象令人鼓舞，但他们指出接下来的复苏预计脆弱，并且要注意风险。

新加坡企业发展局星期二（6月18日）发布的最新数据显示，经季节性调整，5月份非石油国内出口环比减少0.1％，扭转4月份的7.3％涨幅。

5月份非石油国内出口表现优于预期，根据彭博社调查，市场的中位数预测是同比下滑1.1％。这也是非石油国内出口连续四个月萎缩。

汇丰全球研究经济师刘韵说，虽然贸易周期的复苏让亚洲出口商感到乐观，但这一趋势似乎尚未反映在新加坡的非石油国内出口数据中。数据显示，我国非石油国内出口跌势还没终止，但这主要是因为非电子和电子产品出口表现不一。

各领域表现方面，电子产品出口同比增长21.9％，延续4月的3.3％涨幅。这是电子出口连续第二个月增长，也是22个月以来首次取得双位数增长。其中，集成电路、磁盘媒体产品，以及个人电脑出口，分别增加35.8％、92％和27.2％。

另一方面，非电子产品出口的萎缩幅度，从前一个月的12.6％收窄至6％。非货币黄金、制药和电路装置的出口，分别萎缩47.2％、37.5％和21.8％。

刘韵指出，非石油国内出口自2月份下跌主要是受非电子产品出口减少所拖累，制药出口是主要因素。尽管如此，由于制药领域波动较大，它仍有可能恢复扩张。

在出口市场方面，我国5月份对主要市场的非石油国内出口整体增长，尤其是对香港、马来西亚和美国的出口；对中国大陆、台湾、欧盟27国、日本和泰国出口则下滑。

分析：港口拥堵导致供应链中断存风险 或抑制制造业复苏

星展银行经济师蔡汉廷认为，非石油国内出口在5月继续复苏是令人鼓舞的迹象。他预期，接下来的出口复苏脆弱，以及步伐缓慢。

“新加坡的电子产品出口将从全球科技周期的持续好转中受益。截至今年5月，我国电子新出口订单已连续六个月处于扩张状态，表明电子需求改善，而全球科技需求预计获得智能手机和个人电脑的更换，以及人工智能应用不断扩大所支撑。”

马来亚银行经济师蔡学敏和李顺荣说，新加坡出口受益于全球电子需求的回升，但增长表现不如台湾和韩国等借助人工智能优势的东北亚经济体强劲。

两人提醒，港口拥堵导致的供应链中断是风险，可能会因进口零部件供应延迟、出口履行时间延长和运费上涨，而抑制制造业复苏。

5月份令人鼓舞的非石油国内出口数据，加上集成电路出口的强劲增长，符合蔡学敏和李顺荣认为科技需求出现扩大的初步迹象的观点。他们维持非石油国内出口今年增长7％至9％的预测。