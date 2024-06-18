星展等84家我国公司 入选《财富》东南亚500强榜单

星展集团控股（DBS）等84家新加坡公司，入选《财富》杂志（Fortune）首次发布的“东南亚500强”榜单。

《财富》杂志星期二（6月18日）发布的这个最新排行榜显示，在东南亚国家中，无论按营收还是盈利排名，总部位于新加坡的公司在10强和20强榜单中都占比最大。

营收10强榜单中，有五家是以新加坡为基地的公司。它们包括年营收高居第一的托克集团（Trafigura），以及位列第10的星展集团控股。其余三家位列10强的新加坡公司是丰益国际（Wilmar Interntaional）、翱兰集团（Olam Grourp），以及制造服务商伟创力（Flex，前称Flextronics）。

盈利10强榜单中，也有五家是以新加坡为基地的公司。

营收20强榜单中，有九家是新加坡公司；盈利20强榜单中，也有八家是新加坡公司。

入榜公司来自七个东南亚国家

入选《财富》杂志首份东南亚500强榜单的公司来自七个东南亚国家，即印度尼西亚、泰国、马来西亚、新加坡、越南、菲律宾和柬埔寨，这些国家中分别有110、107、89、84、70、38和两家公司上榜。

《财富》杂志发布的美国、全球、欧洲和中国500强榜单备受瞩目。该杂志星期二在文告中指出，东南亚在全球经济中的地位日益凸显。在后疫情时代，许多《财富》全球500强跨国公司将供应链进一步迁移到东南亚国家，东南亚吸引到的外国直接投资也大幅增长。

贸易巨头托克集团以2440亿美元（3300亿新元）的收入在东南亚500强榜单中独占鳌头，东南亚尚无其他企业收入突破千亿美元大关。

托克集团是全球石油、天然气、金属、电力和大宗商品交易领域的领军企业，目前总部设在新加坡。它是营收10强榜单当中员工人数最少的公司，也是500强当中第二赚钱的公司。

文告说：“作为一家私人控股公司，托克集团拥有约1200名股东，几乎都是公司员工。2023年12月，公司宣布派发59亿美元的股息，每名股东平均可获得约500万美元，创公司历史之最。”

营收10强榜单的公司来自各个行业。虽然能源行业占了其中的三席，但快速消费品、金融服务和大宗商品也占了一定份额。

营收前10名的公司合计总收入达6500亿美元，占所有500强公司2023财政年营收的三分之一以上。这500家公司在2023年的总营收为1.79万亿美元。

能源行业是东南亚最大的行业，总收入为5907亿美元，银行业位居第二，总收入为2420亿美元。

《财富》杂志指出，盈利10强榜单中，商业银行占据了六席。

星展集团控股在收入和盈利方面均位居银行之首。它也是仅有的三家在收入和盈利方面均跻身10强的公司之一。