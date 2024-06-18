美股推动亚太股市上扬 海指微升0.13%

受到美国华尔街隔夜股市上升的提振，星期二（6月18日）的亚太股市普遍收高，新加坡海峡时报指数闭市上扬0.13%或4.23点，收报3301.78点。

美国标普500指数持续创新高，促使亚太投资者的情绪普遍受到鼓舞，台湾股市以1.16%的涨幅领涨，日本与澳大利亚股市分别涨1%和0.91%，韩国上扬0.72%，深圳与上海则起0.71%和0.48%。 香港是唯一下跌的亚太股市，跌0.11%。

IG亚洲市场策略师叶俊荣接受《联合早报》访问时说，上周海指经历一波回吐，在公共假期后恢复交易的首日尝试稳住大盘。尽管全球风险环境的气氛转好，但买家普遍对海指上升的信念力度不强，以致海指的表现一般。

辉立证券资深股票经纪李俊升受访时说，美国上星期五的10年国债收益率跌至4.2%以下，显示市场预期美联储今年会减息，并反映在美国股市的牛市上。

铜价从5月峰值下调12% 中国经济前景不乐观

另一方面，由于中国高度依赖制造业和房地产发展，铜的价格经常用于代表中国经济前景的看法。李俊升说，铜的价格已从5月的峰值下调了12%，显示对中国经济前景看法不乐观。

他说：“本地股市整个6月或继续横摆或轻度下跌，支持位在3250的水平，阻力位则在3400点。”

叶俊荣说：“美国（18日）即将公布的零售销售数据将会是市场焦点，它对推动市场利率预期方面发挥关键作用。”

上周，机构投资者在本地股市净卖出1亿零539万元，而散户则净买入2亿5865万元。扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）虽然领涨，但也是机构投资者净卖出最多的股票。

本地股市全天的交易量12亿7000万股，交易额10亿7000万元。上升股269只，下跌股306只。

30只成份股，16只上扬，11只下跌， 三只持平 。

表现最好的是怡和合发（Jardine C&C），闭市上涨3.11%至28.18元。新科工程（ST Engineering）上扬1.26%至4.03元，新电信起1.18%至2.58元。

受新一轮调查影响 海庭跌幅达9.58%

受到金管局和商业事务局（CAD）对海庭（Seatrium）及其高管展开新一轮联合调查的消息影响，海庭星期二领跌所有成份股，跌幅达9.58%，股价闭市报1.51元。

跌幅大的股票还包括DFI零售集团，下跌2.62%至1.86美元，华业集团（UOL）下滑2.09%至5.16元，泰国酿酒（Thai Beverage）下跌2.08%至0.47元。

个股消息方面，伟盛（GS Holdings）宣布，公司与Eliza Investment签订的可转换贷款协议的可转换价，将从每股0.0243元，下调至0.0153元，比1月23日协议签定前最后交易日的加权平均股价低43%。

此外，伟盛也宣布通过可弃权非包销附加股发行约5亿7089万新普通股。每一股现有股票将获得两股附加股，每股附加股价为0.015元，比6月14日的加权平均股价低11.76%。 公司股价闭市维持在0.017元。

新加坡航空（SIA）闭市后公布5月的整体载客率（passenger load factor）同比微跌1.9个百分点至86.1%，乘客收入公里数（revenue passenger kilometre）同比则增长10.2%至125亿1600万公里。

货运方面，集团5月的货运量同比增长18.5%至4亿9680万公里，载货率 （cargo load factor）达到56.5%，同比上升3.3个百分点。新航股价闭市起0.45%至6.76元。