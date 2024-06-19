报告：35亚太城市中 新加坡空间最具包容性

做为一个包容性城市，新加坡在亚太地区的城市中表现佳。不仅在城市规划、安全和文化多元方面表现佳，空间包容性的表现更是卓越。

房地产咨询公司高纬环球（Cushman & Wakefield）就所创建的包容性城市晴雨表（Inclusive Cities Barometer）发布报告显示，在35个亚太城市中，新加坡在经济包容方面表现优异，本地就业率高，在科技和研发方面有庞大的投资。做为一个主要的金融枢纽，新加坡吸引全球人才，推动不断创新。

报告说，在宜居度方面，新加坡提供了优越的生活环境，我国的特点是拥有一个完善的交通系统、创新的城市设计，低犯罪率，弱势就业情况低，以及金融服务几乎完全普及。

弱势就业泛指没有正式工作安排，因此没有良好工作条件、社会保障不足，以及没有工会代为“发声”的工作人群，例如零工。

全球有54%的人口居住在交通不足或昂贵的城市，这凸显了提供无障碍且负担得起的公共交通选择的重要性。通过可靠的公共交通将贫困社区与相关的高质量工作连接起来，可以促进就业、私人财富和社会流动性。因此，一个城市的空间包容性至关重要，而新加坡在这方面表现最佳。

在比较了其他城市的表现后，报告将我国的人均经济活力高、犯罪和暴力水平低、国人可使用高质量公共交通列为优势。同时，列出三大可改进的范围，包括缓和租金的涨幅、改进社会包容性的举措，以及进一步缓解居民对高生活费的担忧。

包容性晴雨表通过环境包容、社会包容、空间包容，以及经济包容四大种类的110个指标，来评估一个城市的包容性。同时，亚太区城市也分别编入成熟城市中心、社会驱动城市、快速崛起城市和新兴城市组别。

城市整体包容性 墨尔本表现最佳

澳大利亚城市布里斯班、墨尔本、珀斯和悉尼都归类为成熟城市中心。主要是因为这些城市长久以来致力于社会包容性，把所有国民的需要当优先，并专注于在经济平均增长的同时，平均分配财富。墨尔本也是整体包容性表现最佳的城市，悉尼在社会包容性方面则最强。

新加坡与新西兰城市奥克兰和威灵顿、日本的福冈、名古屋、大阪、东京，以及韩国首尔同列于社会驱动城市类别。这类城市尽管在减少财富与生活方式不平等上不如成熟城市，但在许多方面都表现出很高的社会包容率。东京的经济包容性表现领先，而威灵顿有出色的环境包容性。