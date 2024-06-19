KKR与新电信 17.5亿元投资数据中心业者STT GDC

国际投资公司KKR的基金与新电信（Singtel）组成的财团，将投资17亿5000万元于新科电信媒体全球数据中心公司（STT GDC）。这项交易是今年来东南亚最大宗的数码基础设施投资。

STT GDC是本区域一家主要的数据中心业者，以新加坡为总部。KKR是通过它管理的Asia Pacific Infrastructure Investors II基金进行这项投资的。

根据三家公司星期二（6月18日）发布的联合文告，财团已与STT GDC签约，初始投资17亿5000万元用于购买STT GDC的可赎回优先股以及可分离的凭单。在凭单全部行使后，财团将再投资12亿4000万元。

STT GDC通过独立竞争程序后选定该财团，筹得这笔资金。文告说，这个程序考虑了财团的集体专业知识和业绩记录、财务实力，以及拟议的业务战略等。所筹得的资金将用于进一步提升STT GDC在其运营市场中的地位，并通过有机和无机战略，支持它的国际扩张和增长计划。交易完成后，新科电信媒体（ST Telemedia）将继续是STT GDC的大股东。

新科电信媒体是淡马锡旗下的独资公司。文告并没透露新电信和KKR财团所占的股权。

成立于2014年的STT GDC，是全球增长最快的数据中心提供商之一，在11个地方拥有超过95个数据中心，并在20多个主要商业市场设有服务点。它提供关键服务，包括高质量的主机托管、连接和全天候支持服务。目前，它的数据中心组合的总容量超过1.7吉瓦（GW）的IT负载。

STT GDC总裁兼集团首席执行官布鲁诺洛佩斯（Bruno Lopez）说：“随着行业经历由云和人工智能主导的前所未有的增长，与KKR和新电信的这一战略合作伙伴关系，将成为STT GDC作为数码基础设施行业领导者开启新篇章的重要催化剂。”