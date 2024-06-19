新加坡与柬埔寨致力推进两国企业合作

新加坡工商联合总会和柬埔寨商会签署谅解备忘录，促进两国企业界的合作和协同效应。

通过加强新加坡和柬埔寨的经贸关系发展，这项备忘录希望建立良好的商业环境。双方也会发展合作工具，有效落实双边合作。

备忘录是在星期三（6月19日）举行的柬埔寨—新加坡商业论坛签署。人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生和柬埔寨首相洪马内出席了论坛。

今年首四个月新柬贸易增至超过25亿元

2023年，新加坡与柬埔寨之间的商品贸易超过45亿元，今年首四个月的双边贸易增至超过25亿元。

陈诗龙在论坛演讲时说，去年，新加坡是柬埔寨最大的亚细安投资国；新加坡在柬埔寨的投资横跨多个领域，包括贸易和分销、房地产、金融、教育和农业综合企业。

陈诗龙指出，区域的经济机遇只会不断增加。其中，东南亚具有巨大潜力，包括在绿色经济方面。到了2030年，预计区域将有约1万亿美元（约1万3500亿新元）的绿色经济机遇。

他说，新加坡很高兴与柬埔寨合作，共同推进区域迈向清洁绿色经济。双方最初将在能源和可持续发展这两个关键领域推进合作。

洪马内：欢迎新加坡投资者探讨柬埔寨市场机遇

洪马内说，新加坡已成为柬埔寨主要贸易和投资伙伴之一，两国货物和服务来往活跃。他欢迎新加坡投资者探讨柬埔寨市场的机遇，包括在金融科技、创新、数码科技和绿色能源等领域。

“新加坡的科技专长可成为我们行业转型的催化因素，为两国创造互惠互利的机遇。”

工商总会主席林明彦说，过去10年的快速城市化和工业发展，为新加坡企业在柬埔寨带来很多市场机遇，不仅在首都金边，也包括西哈努克城和暹粒等。他鼓励新加坡企业探讨创新方案，以增强两国之间的数码连接。

辉立资本（PhillipCapital）旗下的柬埔寨辉立银行（Phillip Bank）、星熠数字银行（ANEXT Bank），以及星金融发展（Sing Investments & Finance）等在论坛上签署另一项备忘录，纪念两国之间去年7月启动金融透明走廊倡议（Financial Transparency Corridor Initiative，简称FTC）。FTC旨在促进新柬两国金融机构之间的信息交换，让双方更好地评估风险，为从事跨境贸易的中小企业带来更快速的融资。

柬埔寨—新加坡商业论坛由新加坡工商总会（SBF）和柬埔寨商会联合举行，吸引约300人参加，包括两国的商业领袖及政府官员。

此外，洪马内、柬埔寨副首相兼外交与国际合作部长宋金达，以及其他柬埔寨部长和政府官员在陈诗龙的陪同下，于同日参观位于樟宜商业园内的Keppel Infrastructure@Changi大厦。代表团听取有关脱碳和可持续方案的讲解，比如吉宝有限公司（Keppel）目前在开发的区域电网。