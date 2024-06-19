美经济数据与科技股涨势提振亚太股市 本地股市微升0.07%

美国零售销售几乎横摆，提高美国联邦储备局今年减息的可能性，加上科技股持续发力，华尔街隔夜股市的涨势继续在亚太股市延烧。星期三（6月19日）新加坡海峡时报指数闭市微涨0.07%或2.22点，收报3304点。

亚太股市如香港、台湾和韩国随着美国科技股飙涨带动收高，领涨的香港股市上涨2.87%，台湾和韩国分别走高1.99%和1.21%，日本小升0.23%。深圳和上海则下跌0.87%和0.4%，澳大利亚微跌0.07%。

美国5月预估零售销售微增0.1%，加上4月的数据调整为下跌0.2%，显示消费者在第二季的消费有所放缓。这对美联储来说无疑是好消息，消费降温但不失温，给美联储调降利率提供有力支持。

本地缺少科技股 海指表现黯然失色

马来亚银行新加坡证券销售交易主管黄国雄接受《联合早报》访问时说， 由于本地缺少科技股，银行股在等待催化剂之际横摆，尽管市场近期预期美联储转鸽但并未见到资金流向房地产投资信托，因此海指的表现黯然失色。

黄国雄也警惕投资者，不要在这个时刻追捧科技股。 他说，美国股市出现分歧至少两周，带动股市上扬的是少数科技股，大盘表现并不尽如人意。

“在正常情况下这是一种警讯，但我们看到人工智能股票一直攀高，近期内并没有重大事件会破坏这个涨势。不过，投资者必须保持谨慎，尤其不建议在这个时候增持科技股。”

虽然市场看跌利率，但FSMOne.com研究部投资组合经理曾德均受访时提出不同的看法。他说，美国的经济证明了在高利率环境下并没有出现重大问题，因此今年减息机会不大。

至于投资者短期所面对的风险，曾德均说：“股票的估值高企，因此，任何收益方面的负面消息都将引致股价波动。另外，若通胀回升美联储会恢复升息。”

本地股市全天交易量11亿5000万股，交易额9亿6613万元。上升股305只，下跌股246只。

30只成份股，11只上扬，15只下跌， 四只持平。

香港置地（Hongkong Land）下跌幅度最大，滑落1.23%至3.21美元。新翔集团（SATS）和海庭（Seatrium）分别下跌0.69%和0.66%，前者报2.87元，后者以1.5元收盘。

领涨的成份股是怡和合发（Jardine C&C），上涨1.53%至28.61元；DFI零售集团起1.08%至1.88美元。

个股消息方面， 目前停牌的运通网城（EC World REIT）闭市后披露，新加坡法庭已经判定其赞助机构富春集团董事长张国标，以及赞助机构子公司富春国际，必须支付拖欠Franklin Medici Alternative Investment的1129万美元（约1527万新元），外加利息和其他费用。

胜科工业（Sembcorp Industries）说，旗下的Sembcorp Solar Vietnam已经完成收购GELEX Group Joint Stock Company三家子公司的多数股权。另外，胜科工业也会收购GELEX另外一家拥有49兆瓦（MW）水力发电资产子公司73%的股权，预计这项收购将在今年下半年完成。胜科工业股价闭市上扬1%至5.04元。

胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）宣布，发行总额1亿元的五年期可持续发展挂钩债券（sustainability-linked bond）。债券净收益将用于信托的资本支出，包括收购新房地产和现有房地产的资产增强计划，以及现有定期贷款的再融资。信托闭市下跌1.45%至0.34元。