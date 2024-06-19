政府地段招标遇冷 汤申路上段A地段流标

政府推出的两幅私宅地段招标遇冷，汤申路上段A地段无人问津，而里峇峇利埔A地段则只吸引到两个竞标者，最高竞标价近4亿6400万元。

市区重建局在星期三（6月19日）发文告，公布这两幅政府售地计划正选名单地段的招标结果。

汤申路上段（Upper Thomson Road）A地段因未能吸引任何投标者而流标。

这幅99年地契的地段面积为2万4421.9平方公尺（约26万2875平方英尺），可建造640个单位，其中包括100个长住服务公寓单位。

长住服务公寓是必须租住至少三个月的服务公寓。政府去年推出这类服务公寓时说，由于现有的服务公寓要求租户居住最少七天，想要长期居住的租户须与短暂逗留的游客和商务旅客竞争，因此政府决定以实验性质推出居住至少三个月的服务公寓。

长住服务公寓规定令投标者却步

分析师大多认为，这幅地段受到冷落主要是因为必须建造长住服务公寓的规定。

橙易产业首席执行长郭建廷说，这个地区目前没有服务公寓或酒店，是否能成功经营仍是个未知数，发展商若推出长住服务公寓，将面对一定的风险。

“这个地段的发展要求复杂，包括建造长住服务公寓单位、一个托儿所以及商用部分，可能导致一些发展商不愿参与竞标。”

ERA新加坡首席执行长朱泳强认为，汤申路上段不是具有租赁需求的主要商业区。此外，这幅地段的招标期间，还有其他几幅更具吸引力的地段同时在招标。

其中一幅位于汤申路上段A地段旁的B地段，较早前由国浩房地产（GuocoLand）与丰隆控股（Hong Leong Holdings）旗下的Intrepid Investments联手标得，得标价为7亿7956万元，相当于容积率每平方英尺905元。这幅地段将建造多达940个住宅单位。

朱泳强说：“除了要面对长住服务公寓带来的更高风险，A地段的发展商还必须面对与毗邻项目相同买家群体的激烈竞争。”

附近高档私宅选择多 里峇峇利埔标价不如预期

里峇峇利埔（River Valley Green）A地段的市场反应较好。

永泰控股（Wing Tai Holdings）旗下的汇成投资（Winchamp Investment）开出近4亿6400万元的最高竞标价，容积率每平方英尺价格为1326元。

这个价格比另一个竞标者丰隆控股（Hong Leong Holdings）旗下丰地产（Hong Realty）的近4亿4489万元标价，高出4.3%。

里峇峇利埔A地段面积为9291.1平方公尺（约10万平方英尺），可建造380个住宅单位。

分析师认为，里峇峇利埔A地段的竞标情况冷淡，可能是因为四周已有许多高档私宅供应，影响了发展商取得销售佳绩的信心。（档案照片）

世邦魏理仕（CBRE）东南亚研究主管宋明蔚指出，竞标者数量和开价都不如预期。

她说，尽管地段面积不大，而且靠近大世界地铁站，但最高竞标价比附近的隽峰（Irwell Hill Residences）地段最高竞标价低了12.5%。隽峰地段在2020年招标时吸引了七方竞标，得标价为5亿8390万元，容积率尺价为1515元。

她认为，里峇峇利埔A地段的竞标情况冷淡，可能是因为这是一个黄金地点，发展商必须在地段建造针对投资者和外籍买家的高档私宅。此外，周围已有许多高档私宅供应，可能影响了发展商取得销售佳绩的信心。

她预测，这幅地段的新私宅项目平均尺价为3000元。

量联行（JLL）私宅市场研究部主管（新加坡）谢岫君认为，高贷款利率、宏观经济前景不明，以及投资者和外籍买家需付较高的额外买方印花税，也导致发展商谨慎竞标。

她预测，这幅地段的新项目尺价会从2700元起跳。