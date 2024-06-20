珠宝镶入南洋风情 传递品牌理念绽放饰品之美

珠宝，不仅是闪耀夺目的饰品，更是匠人心血与智慧的结晶。《珠宝匠心·珍品探索》系列访问三家珠宝首饰品牌的掌门人，听他们揭开珠宝首饰世界的神秘面纱，以及创新魅力与永恒价值，同时诉说品牌背后的感人故事，分享如何扎根本地再开拓国际市场。

提到女性创业者，你会首先想到哪些形容词？大气豪爽、精明干练还是雷厉风行？这些词用来形容Pearly Lustre创始人曹美萍（42岁）似乎并不贴切。当记者如约到店采访时，这位身着白色小香风裙装，戴着精致珍珠锁骨链的创始人早已面带微笑在包间迎接。起初，记者并未意识到眼前这位就是受访者，因为她略显内向、讲话轻声细语、身材娇小，与刻板印象中的女性创业者形象大相径庭。

曹美萍在接受《联合早报》的访问时透露，Pearly Lustre创立于2020年5月，虽然与世界上那些历史悠久、极具影响力、且与皇室、名流有着密切关系的珠宝品牌相比，Pearly Lustre显得年轻又新锐。但正是这份年轻与创新，让公司在短短几年内迅速崭露头角，以独特的设计和卓越的品质赢得了广泛的认可和喜爱。

她说：“我们希望通过产品设计来传递品牌理念与故事。比如，我们更善于在设计中融入新加坡元素或者是南洋风情，使每件珠宝都具有独特的文化内涵和艺术魅力。并且，无论是在日本、澳大利亚还是中国，我们都有直接的珍珠养殖合作方，在保证品质的同时又能让价格变得更亲民。”