网红创业互联网建平台 为设计师和屋主牵线搭桥

后疫情时代，人们越来越重视宅家的舒适度，室内设计从实用主义，逐渐走向个性化、精品化、艺术化。市场对室内设计的需求不断增长，帮助屋主找到适合的设计师，成了一门有潜力的生意。

陈韦呅（Ryan Tan，36岁）是抓住这一商机的创业者之一。他与朋友合创的连接屋主与设计师的线上平台EZiD，创办不到一年，已经做得有声有色。平台上汇集了近50位在本地口碑较好的室内设计师，会根据屋主的预算、风格等，匹配几位符合他们要求的设计师，再由双方线下接洽讨论细节，决定是否合作。

这个生意模式听起来不难，但一个名不见经传的新平台，要获得设计师和屋主双方的信任，其实不易。陈韦呅的成功并非通过捷径——在成立EZiD之前，他已经在室内设计领域深耕四年多，不过，是作为一个YouTuber。

拍摄网络内容时 发现屋主与设计师苦衷看到商机

十多年前，陈韦呅开始创业做YouTube内容，从喜剧、美食，再到生活方式，积累了近10万个订阅者，公司团队也扩大到十多人。四年前，他开始对拍摄别人的家产生了兴趣，制作了一系列房屋“开箱”视频，也因此与很多室内设计师结缘。

在与很多设计师和屋主的交流中，他发现双方都有不少苦衷。“设计师会抱怨，装修完成时，一些屋主会挑各种小毛病，找借口不付最后10%或5%的尾款。屋主也有苦衷，有些室内设计师收钱后跑掉或倒闭，给屋主带来损失。”

因此，他想，有没有一个平台可以通过第三方的身份，来保护屋主和设计师的权益？

作为一个从事YouTube内容创作十多年的网红，陈韦呅抓住室内设计的商机，在2023年与朋友联合创办互联网平台EZiD，免费为屋主匹配适合他们的设计师。（李姿仪摄）

在与朋友联合创立EZiD后，为防止装修欺诈，他们与新加坡首个专注于装修的第三方应用HomePay展开合作。HomePay作为一个支付系统，和已获得金管局认证的主要支付机构许可证的机构合作，所有的装修款项都将安全存放在星展银行的第三方托管账户中。

“通过这个系统，HomePay会在项目开始前，先支付室内设计公司一半款项，并暂时守住另一半款项。各个装修阶段完成后，剩余一半款项会被转给设计公司。 如果设计公司突然停止运作，HomePay会用这笔钱去安排其他室内设计公司，或承包商来完成已支付的装修项目，保护屋主的权益。”

谈及盈利模式，陈韦呅透露，当前EZiD的业务仍然依赖自己的YouTube频道，打包向设计公司售卖配套服务，包括帮它们连接屋主、在YouTube频道推广展示，甚至提供社交媒体教学等。也正因此，平台不向屋主收取费用，吸引了大量客源。

不过，他也坦言，这样的模式遇到不少挑战。“有的设计师跟我们买了配套，但是最后做出来的效果美感不够，我会拒绝拍摄放在我的YouTube频道。即使不赚这笔钱，也不能砸自己的招牌。”

通过创业退居幕后 盼平台尽早摆脱“网红”标签

作为一个活跃在摄像机前多年的“网红”，这次退居幕后的互联网创业让陈韦呅看到人生新的可能。他透露，平台还不到一岁，已经比自己经营十多年的YouTube营收要更高。

他认为这只是开始，平台的潜力还远未被开发出来。下一步，他计划与装修材料、灯具、家具商合作，将商品直接放在平台上售卖，供屋主和设计师选择，就像家居领域的“淘宝”。

台前幕后的两次创业，他都享受其中。“做YouTuber让我走遍世界很多地方，认识很多不同的文化，每天都是新鲜的体验。但一个人很难做一辈子网红，随着年龄增长，现在重心可能会往EZiD倾斜一些。”

两种身份的共性，是“没法休息”。他说，这似乎是每个创业者的宿命，想创业的年轻人要有心理准备。

厚积薄发，用来形容陈韦呅的两次创业很贴切。EZiD看似迅速成功，但他明白这很大程度上归功于自己YouTube内容的影响力，背后是十余年的积累和坚持。对于陈韦呅来说，这种深度绑定既是幸运，也是不幸。

他说：“我希望未来EZiD一定要能够摆脱网红烙印，形成自己的核心竞争力，成为被人们认可的品牌。”