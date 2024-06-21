汤东线第四阶段通车 海格路附近新永久地契项目销售速度分化

汤申—东海岸线第四阶段的七个地铁站星期天（6月23日）正式通车，将投入运作的地铁站包括位于如切区海格路（Haig Road）一带的丹戎加东地铁站和马林百列地铁站，预料对如切区的私宅需求会有所上升。

然而，这一带的新永久地契项目销售正呈速度分化情况，一些项目销售表现优异，一些则相对停滞。

例如今年3月份开盘，将于2026年10月取得临时入伙准证（TOP）的雅卓轩（Ardor Residence），迄今仅售出一个单位。

雅卓轩位于海格路，是发展商南山集团开发的小型永久地契项目，共有35个单位。根据市区重建局网站资料，这个唯一成交的单位，面积约800平方英尺，成交尺价达2465元。

与雅卓轩的销售缓慢形成强烈对比的是海峡实业（Hoi Hup Realty）和双威发展（Sunway Developments），在2023年5月份推出的双悦园（The Continuum）。

作为东海岸近几年少见的拥有超800个单位的大型永久地契项目，双悦园一开盘就受到热捧，并曾荣登月度销量五大私宅项目榜单。自开盘以来，该项目已售出351个单位，占总单位数的43％，尺价介于2573元至3023元。今年以来，项目则售出47个单位。

其实，在双悦园开卖之前，距离它800米之遥的莉丰嘉园（Tembusu Grand）才开盘不久，买家有了多一个选择，在销售上有所竞争。并且，新一轮的房地产降温措施也刚刚实施。分析师当时指出，双悦园销售符合预期，表现积极。

丽水湾一卧房单位最受租户欢迎

位于雅卓轩和双悦园之间的德明景（Dunman View），建成于2004年，属于99年地契，共有148个单位。该项目今年共有四个单位易主，成交价格均在180万元左右。

这个项目今年共签下八份租约，有六份是三卧房单位，两份是两卧房单位，每月租金最高达5000元。

若沿着德明路（Dunman Road）往西走，这里还有两个毗邻、沿着芽笼河畔而建的99年地契项目，分别是丽水湾（Waterbank at Dakota）和达高轩（Dakota Residences）。

丽水湾的发展商是华业集团（UOL），该项目落成已逾十年，共有616个单位。今年以来，丽水湾共有九笔转售交易，成交尺价在1746元到2290元之间；签订租约共51份，其中一卧房单位最受欢迎，占近一半。一卧房单位的最高月租为6000元，最低有2700元。51份租约中，月租最高的一份为8800元，是一个面积在1500到1600平方英尺的四卧房单位。

达高轩拥有348个单位，今年以来共有五笔转售交易，成交尺价略低于丽水湾，在1621元到1847元之间。达高轩的最小单位为两卧房单位，面积在1000到1100平方英尺之间。由于面积较大，它的月租自然较丽水湾稍高，最低月租从4350元起，今年共签下25份租约。

如切作为本地首个文化市镇（Heritage town），充满了人文历史的遗迹，居住在这里不仅可以欣赏土生华人文化和传统的多彩店屋，也可以在南洋风味餐厅、特色咖啡厅和新潮前卫的酒吧享用各色美食。

如切海格路这一带也是备受购房者青睐的黄金地段，周围学校包括丹绒加东小学（Tanjong Katong Primary School）和光华学校（Kong Hwa School）等。就交通方面，在汤申—东海岸线第四阶段通车后，该地区的居民的车程将缩短，对私宅需求预料有提振作用。