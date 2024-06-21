新加坡港口短期拥堵尚在 但周围港口暂难代替

因红海危机，作为全球主要转运港口的新加坡港口拥堵问题依然存在。不过，周围港口因连接性不足，难以替代新加波港口。长期来看，航运公司也可通过调整时间表来应对。

根据英国海事研究咨询公司德鲁里（Drewry）的报告，今年一直困扰新加坡港口的拥堵问题，导致今年航运业的旺季提前，并推高了运费。目前，港口拥堵问题还没能有效解决。

其中，虽然新加坡港口吞吐量在今年前五个月同比增长8%，但集装箱处理效率有所下降。每1000个20英尺标准箱的处理时间增加10%至0.32天。这意味着超大型集装箱船的处理时间增加41%，从1月份的1.1天增加至5月份的1.7天。

对此，标普全球市场财智商报副总裁提希韦尔（Peter Tirschwell）在接受《联合早报》采访时说，由于船只避开红海，加上今年货运量大幅回升以及天气等问题，影响了船只的运力。新加坡港口作为区域最大的转航运中心，因货运量增加以及船只难以按时到达和离港，导致港口出现拥堵。

自去年10月胡塞武装报复以色列对加沙的袭击，在红海袭击船只，许多船东不再通过苏伊士运河，而选择绕道非洲南端的好望角。这使得他们不在中东的港口加油或卸货，而是来到新加坡转运，这也造成新加坡港口拥堵加剧。

根据德鲁里报告，这次港口拥堵与疫情期不同，后者当时是因货物运输量大以及内陆运输拥堵，影响了门户港口。这次主要由于个别转航运港口处理集装箱的情况改变，包括港口拥堵、船只在非窗口时间到达，以及干线船优先于支线船等因素。“这不仅扰乱了干线船的支线服务，还让干线船的航运计划变得复杂。”

新加坡第二季每周海运干线服务达148.7次

不过，德鲁里航运咨询服务董事克里希纳（Jayendu Krishna）指出，因附近海域港口的连接性不如新加坡港口紧密，所以像马来西亚巴生港口（Port Klang）和丹绒柏乐巴斯港口（Tanjung Pelepas）等港口，短期内都较难代替新加坡港口。

德鲁里的数据显示，新加坡第二季每周的海运干线服务达148.7次，这几乎是巴生港的两倍，以及丹绒柏乐巴斯港的三倍以上。

克里希纳认为，如果红海危机持续，航运公司会通过调整航运时间表来应对港口拥堵问题。

金融投资机构杰富瑞（Jefferies LLC）分析师诺克塔（Omar Nokta）说，若中东冲突持续，航运公司除了调整库存管理外，可能要考虑将马来西亚港口作为替代，尽管这会受到一定运力限制。另外，鉴于今年的航运旺季比往常来得早，也可能结束得早。这意味着运费增长问题将在9月才开始改善。