股市缺乏利好消息 海指微升0.18%

新加坡股市在缺乏利好消息的推动下显得较为淡静，新加坡海峡时报指数星期五（6月21日）稍微上升6.02点或0.18%，闭市报3306.02点。

多数亚太股市下滑，香港、上海、深圳、东京和首尔分别下跌1.67%、0.24%、0.04%、0.09%，以及0.83%。悉尼则上升0.35%。

辉立证券研究高级投资分析师谭鉫澄接受《联合早报》访问时说，这个星期缺乏重大消息或惊喜，所以海指表现较弱。

“正如所料，美国联邦储备局保持利率不变，意味今年只能降息一次。这可能引发市场的谨慎情绪，投资者仍未确定利率走向，因为这会影响房地产投资信托和银行股今年的表现。”

IG亚洲市场策略师叶俊荣说，在过去一个星期公布的美国经济数据，持续反映美国经济因为利率居高不下而趋缓。尽管如此，美国的通货膨胀率受到控制让投资者松了口气。美国联邦储备局可能因此提前放宽利率政策。

全天全场交易量达17亿3000万股，交易总额为16亿元；上升股290只，下跌股297只。

海指成份股升多跌少，由DFI零售集团（DFIRG）、胜科工业（Sembcorp Industries）和香港置地（HongKong Land）领涨，分别上升2.67%、1.41%和1.24%，收报1.92美元（约2.60新元）、5.05元和3.26美元。

下跌股包括海庭（Seatrium）、丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）和星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust），分别下滑1.94%、1.52%和0.93%，报1.52元、1.30元和2.13元。

莱佛士医疗集团执行主席增持80万股

个股消息方面，莱佛士医疗集团（Raffles Medical Group）执行主席吕俊旸医生以每股1元的收购价，增持80万股。他的持股比率从原本的54.72%，增加到54.77%。

新加坡邮政（SingPost）委任投资银行美林（Merrill Lynch Markets Australia）的澳大利亚分行为金融顾问，检讨公司的澳洲业务。这包括探讨可推动公司增长的近期合作。公司会继续寻找并购机会。

Rex国际（Rex International）的子公司Lime Petroleum AS与挪威油气公司OMV Norge AS和Vår Energi ASA合作，获得挪威能源部颁发的北海二氧化碳储存执照。

储存地点位于北海，每年可储存最多750万公吨的二氧化碳达至少30年，相等于2亿1500万公吨。