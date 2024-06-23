从全球供应链重组受惠 “亚洲新飞雁”2030年出口料翻倍

在全球供应链持续重组的过程中，以印度、越南、马来西亚为代表的亚洲国家仍是最大受益者。随着亚洲进一步融入全球价值链，抓住增长机遇的国家预计将在2030年实现出口翻倍。

野村全球经济（Nomura Global Economics）5月发布题为《亚洲新飞雁》（Asia’s New Flying Geese）的报告，借日本经济学家赤松要1935年提出的“雁行模式”，分析当下全球供应链重组的最新趋势。

“雁行模式”（wild-geese-flying-pattern）原先被用于解释二战后日本将生产转移到亚洲其他经济体，并助新加坡、香港、韩国等地实现经济腾飞的过程。不过，中美贸易战和冠病疫情等事件加速全球供应链重组，为“新飞雁”的出现提供了机遇。

哪些国家最有潜力成为新飞雁？为找到答案，报告首先分析了外国直接投资（FDI）的流动状况。

数据显示，尽管中国仍吸引全球10%的FDI，但不包括中国在内的其他亚洲国家已占据更大份额，FDI占比从2010年的15%升至2022年的32%，其中印度、印度尼西亚、韩国和越南是吸收FDI最多的国家。

另一方面，报告还调查了约130家跨国公司，以了解供应链转移的一手动向。在受访的跨国公司中，28家计划在印度设立或扩大生产设施，其次是越南23家、墨西哥19家，泰国、印尼和新加坡则分别有16家、九家和五家。

这与野村2019年的调查略有不同。2019年中美贸易战刚开始不久，中国制造业迁出尚处于初期阶段，当时越南是最大的受益者。报告分析，受益国发生变化，是因为最初的贸易转移和回流，如今已经被更具战略性的供应链转移决策取代。

同样发生变化的还有供应链转移的行业，2019年主要集中在电子和服装业，现在则有超过半数为汽车及零部件和电子业，另外也有一部分属于服装及玩具、资本品、耐用消费品和半导体业。

综合两方面信息不难看出，亚洲仍是全球供应链转移的最大受益者，其中获得最多投资、最受跨国公司青睐的印度、越南和马来西亚，则可被视为承接本轮供应链转移机遇的新飞雁。

报告估计，印度、越南和马来西亚三国的出口将以超过10%的复合年均增长率（CAGR）增长，这意味着到了2030年，这三国的出口总额都将在2023年的基础上翻倍，分别达到8350亿美元（1万1315亿新元）、7510亿美元和6520亿美元。

中国角色转变成“头雁”

在供应链转移的初期阶段，美国和日本企业在转移中处于领先地位。不过，野村针对跨国公司的调查显示，中国是大多数新投资的最大投资者，这说明中国在全球价值链中的角色已发生变化，正成为“头雁”。

值得注意的是，中国的投资主要集中在亚细安地区，尤其是在越南、泰国、马来西亚和印尼等地，且集中在汽车和电子业；作为第二大投资者的美国，则有近半数投资位于印度，其他相对均匀地分布在亚细安。

报告指出，尽管中国角色转变，但全球生产对中国的依赖依然巨大。中国有能力大量生产质优价廉的产品，这是目前任何其他国家都无法做到的。另外，亚洲其他国家需要从中国进口中间产品。

亚洲从全球供应链转移中获益，另一个衡量指标是亚洲在全球价值链参与指数（GVC participation index）中的参与度。

经济合作与发展组织（OECD）更新到2020年的数据显示，亚洲在全球价值链中的参与度很高，尤其是新加坡和越南，参与度分别达到60.1%和58.8%。作为对比，美国和欧洲的参与度分别为34.5%和24.6%.

尽管如此，受2008年全球金融危机之后世界贸易放缓、保护主义抬头的影响，亚洲在全球价值链中的参与度与2010年相比仍小幅下降。

不过，亚洲出口在全球价值链中的前向参与度（forward participation），即出口中境内增加值（domestic value added）占总出口值的比重，却在增加。以新加坡为例，2010年这一比率为46%，2020年则达到了56%。

分析：新加坡机遇在先进制造业

与印度、越南这些新飞雁相比，新加坡的机遇在哪里？汇丰银行亚细安经济学家刘韵接受《联合早报》访问时说，与本地区同行相比，新加坡的制造业侧重于生产更复杂的产品。以电子业为例，新加坡仍在不断获得科技巨头的大量投资，生产技术先进和复杂的晶片。

贸工部2021年发布“制造业2030愿景”，总体目标是要在10年内，把制造业增值提高50％，同时确保制造业对新加坡国内生产总值（GDP）的贡献保持在20%左右。

辉立Nova高级市场分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）受访时分析，政府的制造业愿景给生物医药、电子和半导体等产业带来特殊优势。

此外，萨赫德瓦认为，在数码转型趋势下，新加坡也应专注于人工智能、网络安全和数据分析等领域。作为东南亚最成熟的经济体，新加坡可挖掘可再生能源和绿色经济方面的机会，并促进本区域的绿色贸易合作。

萨赫德瓦说，新加坡健全的法律和监管框架可以为企业提供稳定性，其他国家则可以通过强大的制造业基础和丰富的劳动力做出贡献。