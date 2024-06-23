旧唐城地段将发展住宅区 料可建逾2000个单位

20多年前歇业的唐城主题公园一块占地4.8公顷的地段，被政府规划为未来发展住宅区，市场预计这个地段可建造逾2000个住宅单位，为裕廊湖区注入更多活力，让这个中央区以外最大商业区的面貌渐渐成型。

市区重建局于6月13日在网站发布对2019年发展总蓝图的拟议修订，位于园景路 （Yuan Ching Road）附近一块占地10公顷的地段，其中4.8公顷划为住宅用地。这个地段的最高总容积率（plot ratio）为4.6。总容积率指的是一幅地段可建造建筑的密度限制。

市建局在文告中说：“拟议修订旨在促进未来的住宅开发，以支持住房需求，让更多居民受益于该地点附近的绿色环境和设施。”

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究师麦俊荣接受《联合早报》访问时指出，为了满足大部分新加坡人的购房需求，政府比较可能在上述地段建造更多组屋，提供约1820个至2000个组屋单位。

不过，他也认为，政府也可能保留一小部分地段，约20%到35%的空间来建造私宅项目。根据4.6的最高总容积率，旧唐城主题公园的地段可容纳500个到1000个私宅单位。

交通衔接性优越 发展潜力大

SRI研究与数据分析部主管莫汉（Mohan Sandrasegeran）看好裕廊湖区的发展前景。他受访时说：“裕廊湖区未来建有裕廊区域线和跨岛线这两条地铁线，交通衔接性优越，给这一区带来好处。这些新的地铁线站将与现有的东西线和南北线相连接，方便人们前往我国西部和中部的商业中心和教育枢纽。”

市建局去年6月在裕廊湖区推出了一幅6.5公顷的白色地段，以启动这地区发展成为中央区以外最大的商业区。这幅地段的招标今年3月26日截止，吸引到两份投标书，皆是由凯德地产、城市发展和星狮地产等五大房地产公司合组的财团所提交。

这个地段是继2005年的滨海湾金融中心后，20多年来本地第二个以主发展商形式开发的地段。它共有三幅地段，可兴建约1700个住宅单位，总楼面面积至少14万6000平方公尺的办公空间，以及7万3000平方公尺的零售、娱乐、酒店与社区空间。它也是本地迄今推出面积最大的地段，比滨海湾金融中心地段大了82％。

橙易产业首席执行长郭建廷则认为，旧唐城主题公园被划为住宅区的4.8公顷地段，可能会建造私宅项目，提供约2600个单位。这是因为裕廊东和裕廊西一带目前有很多组屋，而考虑到西部未来会有更多就业机会，在这块地段发展私宅项目，将吸引想要在这一带工作的人和组屋提升者。

现有私宅项目不多 但需求强劲

裕廊湖区一带的私宅项目并不多。根据MOGUL.sg提供的资料，这些项目包括2005年建成的翠湖园（LakeHolmz）、2014年建成的湖畔雅居（The Lakefront Residences）、2016年建成的执行共管公寓Lake Life，以及兴建中的新项目嘉湖庭（The LakeGarden Residences）。它们的中位售价每平方英尺介于1190元至2124元。

该区最新项目是位于园景路的水岸华庭（SORA），在刚过去的周末开放展销厅，吸引了逾3000名潜在买家前往参观，反映了市场对这一区的强劲住房需求。

由新海逸（SingHaiyi）发展的水岸华庭将在7月6日开盘。这个99年地契的私宅项目共有440个单位，每平方英尺价格平均为2180元。

合登亚洲（Huttons Asia）首席执行官叶润明指出，马来西亚政府有意重启新隆高铁项目，如果这个计划成真，整个裕廊湖区的房地产价格可能获得提振。根据原本计划，高铁的新加坡终点站将设在裕廊东站。