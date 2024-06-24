投资有道：让更创新科技助你发掘潜在机会

不管是新手，还是经验丰富的投资者，虽然每个人的风险承受能力都不同，但是都希望能让资金更物有所值。若你在进行投资前，先利用科技和创新，更可助力你的投资之旅。

明智投资或可提供一些资金增长的机会，或协助你实现财务目标，例如规划舒适的退休生活，或是梦想的假期。

在投资方面有超过35年丰富经验的华侨证券（OCBC Securities），通过创新的投资工具，协助你的资金发挥更大的潜力：

利用人工智能技术深度处理和分析数据

更创新的产品，助你更好地解读数据

更创新的奖励，让你在投资时也能累积飞行里数

让连续三年获奖*的应用助你一臂之力

（*注：2022年、2023年、2024年荣获“最佳流动交易平台”和“最具创新性的交易平台”，资料来源：《全球银行与金融评论》杂志）

通过这些创新方式，华侨证券协助投资者更有效地关注各种市场趋势，掌握经整理的大量数据作为参考，做出更明智的投资决策，把握潜在机会。

创新科技 投资旅程更有道

创新金融科技借助人工智能进一步分析数据，让投资者可掌握经深度处理和分析的数据，作为投资的参考。（图/Getty Images）

华侨证券去年起采纳了领先行业的尖端科技，在新加坡推出人工智能工具——A.I. Oscar（OCBC Securities’ Customer Artificial-Intelligence Radar）。

这个工具能每天搜罗来自主要市场，例如新加坡交易所（SGX）、香港交易所（HKEX）、纽约证券交易所（NYSE）、纳斯达克（NASDAQ）和美国证券交易所（NYSE American），上千个股票的海量数据，进行平行评估，并能根据客户的交易模式，每周给他们提供更量身定制的思路。

华侨证券董事经理何绍勤说：“我们以客户为主，A.I. Oscar是我们迈向人工智能和高科技的一大跃进，以帮助客户做出更明智的交易决策。”

虽然使用尖端科技，A.I. Oscar使用起来却很简易。客户只要通过华侨证券的流动交易应用（iOCBC Mobile Trading app），就能收到实时推送通知，提供新思路，客户亦能做出更明智的交易决策。因这个工具深受欢迎，今年5月进一步推出了更多的个性化股票参考信息，不仅限于本地市场，也助关注香港和美国股市的客户掌握该市的实时趋势。

作为华侨银行集团的全资子公司，华侨证券在各种证券、衍生品、外汇和期货交易方面拥有超过35年的经验，是新加坡领先的证券及期货交易公司之一。除了先进的交易工具和平台之外，华侨证券依然重视人性化的接触。客户需要时依然可以与交易代表联系。客户也享有华侨银行集团的业务网络支持，能获取旗下额外资料，例如分析师主讲研讨会的资讯和各种金融报告，或可协助他们做出投资决策。

除了连续三年获国际知名杂志《全球银行与金融评论》（Global Banking and Finance Review）评为最创新的交易平台，华侨证券也凭借领先行业的数码平台、高效的投资网络，荣获国际知名财经媒体《亚元杂志》（Asiamoney）评选为2023年新加坡最佳证券行。

数码时代的投资者可以采用人工智能工具，轻松掌握资讯。（图/Getty Images）

创新产品 潜在投资时机

华侨证券也和利安资金管理公司（Lion Global Investors）联手，推出不少富创意的投资产品，包括：

▪ 利安-华侨证券亚太金融股息增强型ETF（Lion-OCBC Securities APAC Financials Dividend Plus ETF）

这是全球首只可追踪亚太地区30家规模最大、交易量最大的金融机构1的亚太金融挂牌基金（ETF），让投资者把握本区域金融业的资本增值潜力和收益。何绍勤说：“利安-华侨证券亚太金融股息增强型ETF专注于亚太地区的增长前景，加上股息稳定2，因此我们预期这只ETF将十分受欢迎。”

▪ 利安-华侨证券恒生科技ETF（Lion-OCBC Securities Hang Seng TECH ETF）

这只ETF允许投资者投资于香港证券交易所（HKEX）上市的30家最大的科技主题公司，包括阿里巴巴、腾讯、美团点评、京东、小米和中芯国际（注：文中提及的证券并非作为买卖建议，讯息以2024年4月为准）。该基金连续两年（2022年—2023年）成为新加坡交易所交易量最高的ETF3。

▪ 利安-华侨证券中国龙头企业ETF（Lion-OCBC Securities China Leaders ETF）

首只在新加坡上市仅专注于通过沪港通和深港通机制下，依据恒生沪深港通中国80指数，80家最大的符合资格的中国公司股票。

▪ 利安-华侨证券新加坡低碳ETF（Lion-OCBC Securities Singapore Low Carbon ETF）

新加坡首只低碳ETF，通过环保型ETF让投资组合更加多元化，投资基于“iEdge-OCBC新加坡低碳精选50上限指数”所选出的前50家较低碳足迹的新加坡公司。根据2024年1月发布的新加坡交易所ETF市场2023年第四季度报告，该ETF是2023年新加坡股票ETF的最高回报之一，一年回报率为5.87%。

上述产品具有潜力，并提供较低门槛，对想要投资组合更多元化的投资者来说，或为可关注选项。

创新奖励 物有所值

在进行交易的同时可累积飞行里数或酒店住宿积分，对喜爱旅游的客户来说是最好的奖励。（图/Getty Images）

即日起至7月14日，在华侨证券的累计交易量达到15万元的客户，可赚取1万2500的VOYAGE Miles飞行里数。在交易平台中，此里数奖励的价值是最高的。客户可用赚取的VOYAGE Miles飞行里数换取九家航空公司机票或免费酒店住宿，包括：新加坡航空、英国航空、万豪国际酒店等，尽享旅游的乐趣。（附带条款和条件）

即日开设户头 送千元礼包

在华侨证券开设投资户头，可通过A.I. Oscar获取更加个性化的投资参考思路。同时，从即日起到8月31日，符合条件的新客户将获得总值高达1000新元的迎新礼包（附带条件）。有意投资者可点击这里开设华侨证券户头。



【本文由华侨证券呈献】

1注：该公司的业务领域必须由FactSet的深度行业分类系统（RBICS）分类为“银行、保险、投资服务或专业金融与服务”。

2注：本投资项目不保证派息。派息可能由收入、资本利得和/或资本构成。

3注：资料来源于2024年1月发布的新交所挂牌基金市场亮点2023年第四季度报告。

本广告未经新加坡金融管理局审核。

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