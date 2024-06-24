新加坡起步公司生态系统全球排名第七 亚洲第一

新加坡在今年全球起步公司生态系统排名第七，在亚洲排名第一。

国际创业调查公司Startup Genome日前发布2024年《全球起步公司生态系统报告》显示，今年新加坡在全球起步公司生态系统排名，从去年的第八名上升至第七。亚洲范围内超越北京，首次夺魁。

报告针对300个全球生态系统中450万家起步公司，进行研究和数据分析，包含超过55个国家的160多个经济和创新部门以及机构提供的建议。

今年拥有全球前10大起步公司生态系统的城市和地区依次是：硅谷、伦敦、纽约、特拉维夫、洛杉矶、波士顿、新加坡、北京、首尔和东京。其中，伦敦和纽约并列第二，特拉维夫和洛杉矶并列第四。

各城市根据起步绩效、资金、市场覆盖率、知识以及人才和经验五个因素评分和排名。“绩效”反映起步生态系统的各大领先指标，如起步公司估值、起步公司上市或脱售数量，“知识”则衡量研究、专利活动等创新水平。

报告显示，新加坡在上述五个方面的综合排名均列第七。在各单项1分到10分的评分中，新加坡在起步公司的退出数量、按比例扩大生产、全球发展和科技人才毕业生等方面都取得满分。

从全球来看，北美地区依然处于领先位置，全球生态系统前40位中，18个来自这个地区。自2020年来，全球前五大起步公司生态系统保持不变。其中，硅谷居首，纽约和伦敦并列次席。

亚洲方面，首次有四个城市进入全球前10位。除了新加坡和北京外，东京从去年的第15位跃居至第10位，进步最为明显。首尔上升三位，排名第九。上海则从去年的第九位滑落至第11位。

此外，今年第一季全球估值达10亿美元的“独角兽”起步公司数量达25家，为2022年第四季以来最多。

报告指出，市场近期对起步公司的融资虽很难达到2021年的峰值，但已显示出改善的迹象，A轮融资和退出融资开始增加。去年，起步公司的融资有所下降，但清洁技术和生成式人工智能（AI）行业较受追捧，即使它们比传统软件起步公司更需要资本。

报告还指出，2023年的独角兽数量比2022年减少了58%，比2021年的峰值减少了87%。然而，2024年第一季度独角兽公司有所增加，新增加了25家，这是自2022年第四季度以来最多的一次。