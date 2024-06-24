美股“三巫日”后或现动荡 更多数据出炉料左右海指走势

新加坡股市由于缺乏利好消息的刺激，显得较为平淡，新加坡海峡时报指数上星期五（6月21日）收报3306.02点，上涨6.02点或0.18％。海指全周涨幅为0.3％，使得年初至今的总回报率达到4.8％。

美股三大股指上星期五收盘涨跌互现。全周来看，标准普尔500指数上涨0.75％；道琼斯工业指数起1.61％；纳斯达克综合指数涨幅为2.45％。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹接受《联合早报》访问时指出，目前第二季的交易基本已经进入尾声，市场目前等待更多数据出炉，以便为下一步的走势获取更多线索。

美国核心个人消费支出价格指数将受关注

“上周公布的本地5月非石油国内出口跌幅虽收窄至0.1％，但并未给市场带来太多刺激，市场资金仍在等待下一步的部署方向。本周一和周三本地将公布5月消费者价格指数（CPI）和5月工业产值数据，但这两个数据一般对市场影响较为温和，反而是美国方面将公布的核心个人消费支出价格（PCE）指数数据更值得关注。”

上星期五，美股经历了传统的“三巫日”（triple witching day），价值约5.5万亿美元（约7.45万亿新元）的指数、股票和ETF相关的期权合约同步到期，这一情况引发了市场剧烈波动和挂牌基金（ETF）调仓操作。而英伟达（Nvidia）在这一天的表现尤为亮眼，据统计，在上星期五到期的5.5万亿美元各类证券衍生品里，与英伟达有关的衍生品合约价值高居第二，仅次于标普500指数。

下半年是过渡与动荡时期 投资者须做好准备

不过，这次三巫日的剧烈波动可能只是“前菜”，投资者仍须为今年下半年的变化和美联储的下一步行动做好准备。

瑞银全球财富管理美洲首席投资官马塞利（Solita Marcelli）说：“投资者应做好迎接戏剧性事件的准备，2024年下半年将是一个过渡和动荡的时期，投资者现在做出的决定将是有效度过这一时期的关键。”

高盛全球市场部董事总经理兼策略专家鲁博纳（Scott Rubner）认为，上星期五的一系列事件“将导致爆炸性的交易，我们看到资管公司在更积极地利用超额交易量和策略性交易头寸。而这些仓位撤出后，预计市场可能会出现动荡。”

本地个股方面，威雅利电子（Willas-Array Electronics）公布的最新业绩显示，公司在截至今年3月底的2024财年中，净亏损1亿6922万港元（约2900万新元）；营收为26亿6488万港元，同比下滑15％；每股亏损193.13港分。公司股价上星期五收于0.52元，起4％。

思腾控股（V2Y Corp）在答复新加坡交易所的询问时指出，公司的保险科技（Insurtech）业务部门，主要专注于本地的一般保险市场和设备保护领域，市场涵盖智能手表、手机、平板电脑和笔记本电脑。公司目前主要为苹果和三星手机提供服务覆盖计划，但因竞争激烈，扩大服务覆盖计划一直进展缓慢，公司正考虑其他业务机会，以改善业务表现，并使业务持续增长。公司股价上星期五收盘无变动，持平于0.011元。