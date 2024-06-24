美总统选举11月初举行 分析：遇降息或冲击美股

全球投资者期待美国联邦储备局今年下半年降息，但分析师警告，若降息日期遇上美国总统选举，加上经济不景气，美国股市或受冲击。

本届美国总统选举将在11月5日举行，美国总统拜登和共和党竞选对手、前总统特朗普将在星期四（6月27日）进行本届选举的首场辩论，倍受各界关注。

这场选举不仅可改变全球经济和政治走向，也可能影响各地股市的表现。

渣打银行财富解决方案投资部公布的最新市场分析报告显示，以平均来看，标准普尔500指数自1972年起，在美国总统选举前后六个月提供正面回报率，约3.5%，且股指在选举期间的波动范围有限。

可是，每当美国举行选举而美联储刚巧降息时，标普500的平均回报率就会比平均更差，为负0.1%。

不过，2008年的数据较特殊，因为当时美国总统选举除了遇上降息，美国也陷入经济衰退，因此标普500的表现尤其差。若不包含2008年数据，只考虑其他“选举遇降息”的数据，标普500的平均回报率达到7.6%。

报告说，美国总统选举料会占据媒体头条，紧抓投资者的眼球，但他们应该更关注宏观经济和市场基本面。

投资者应顺应态势进行投资，股市的表现预计会超越债券和现金存款，而美国股市和印度股市的表现料比全球整体股市和亚洲股市好。另外，想要让回报投资更多元化的投资者，也可考虑黄金和新兴市场债券。

建议投资者视政策变化 重新定位投资组合目标

渣打银行投资总监布思哲（Steve Brice）说：“进行长期投资，根据趋势转移投资并留意投资点子，让投资组合更多元化。”

他还建议投资者按照接下来数月的政策变化转移投资，重新定位投资组合以取得最大的长期财务目标。

报告推荐美国科技股，因为人工智能（AI）开销和云计算料会推动科技公司的盈利增长。受益于数码广告和线上娱乐需求的美国通讯服务公司，也是值得考虑的投资目标。

至于亚洲股市，报告推荐投资者考虑中国的非金融高股息国营企业股。另外，印度新上任的联合政府料会继续实施现有政策，因此印度大市值股料会有不错的表现。全球AI趋势预计也会带动台湾的半导体业。

大华银行的分析师对于美国股市今年第三季的表现，则持保守看法。

大华银行私人银行全球经济与市场研究部最新报告建议投资者加大股票投资，但建议投资欧洲股市和日本股市，因为美国股市虽然处于牛市周期，但近期可能出现回调。

分析师调高欧洲股的评级至‘跑赢大市’，因为欧洲股市正处工业投资周期，同时也维持日本股市的‘跑赢大市’评级，对整体亚洲股市的评级则维持在‘中立’。分析师对中国经济的复苏情况持谨慎乐观看法，因此推荐韩国、印度和亚细安股市。