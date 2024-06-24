美国5月CPI公布前交易谨慎 海指微涨0.25%

美国5月消费者价格指数（CPI）公布前，投资者情绪谨慎。新加坡海峡时报指数星期一（6月24日）微涨8.12点或0.25%，闭市报3314.14点。

亚太其他主要股市则多为下跌。深圳大跌2.29%，表现最为逊色；台湾和上海分别下跌1.89%和1.17%；吉隆坡、香港、悉尼和首尔也全部下滑，跌幅介于0.06%至0.8%；东京则逆势上扬，涨0.56%。

马来亚银行证券分析师薛泽铭在接受《联合早报》访问时说，投资者在美国5月通货膨胀数据公布前表现谨慎，新加坡股市全天窄幅震荡，而美国科技股则在上周出现小幅调整。预计本轮CPI数据将显示通胀逐渐降温，这应有助于推动美国联邦储备局降息。如果数据与预期一致，应会提振新加坡和美国股市。

泰源技术分析培训主管王彬妮认为，这轮的CPI不会对目前的牛市产生太大负面影响。目前投资工具中，股市的回报率仍最高，投资者没有理由大幅减持。新加坡股市则因缺乏催化剂，所以多日横摆，但整体趋势依然向好。美国科技股此前上涨过快，可能还需要进一步调整才能回到健康点位。而新加坡科技股则由于此前涨幅有限，所以应不会受太大影响。

本地股市跌多升少

新加坡股市全场成交量11亿9000万股，总成交额8亿2664万元。上升股259只，下跌股273只。

成份股方面，17只上涨，九只下跌，四只持平。

涨幅最大的是新科工程（ST Engineering）和华侨银行（OCBC），前者起1.49％，收报4.1元；后者起1.06％，收报14.31元。

跌幅最大的是海庭（Seatrium）和DFI零售集团 （DFI Retail Group），分别滑落2.63％和2.08%，收报1.48元和1.88美元。

个股消息方面，新加坡邮政（SingPost）子公司SingPost Logistics Investments和货运代理Famous Holdings，与陈浩翔（音译Tan Ho Sung）就2018年起的股份买卖协议和股东协议法律纠纷达成和解，但和解协议保密。公司预计这不会对本财政年的有形资产净值或每股收益产生重大影响。新邮政股价闭市报0.45元，跌1.1%。

富旺朝控股（Food Empire Holdings）盘前宣布与亚细安私募基金Ikhlas Capital签定条款书（term sheet），建立战略伙伴关系。同时，公司也会发行最多4000万美元（约5423万新元）的可赎回可兑换票据（Redeemable Exchangeable Note）予Ikhlas Capital。

富旺朝会成立一家独资特殊目的公司（SPV）持有或选择持有业务运营组合，包括公司的东南亚和南亚业务。公司股价闭市报1.04元，涨2.97%。

天然煤矿集团（Geo Energy）宣布签定买卖协议出售某些债权人的权利予OCP Asia管理的基金，现金收益为1800万美元（约2440万新元）。公司股价闭市维持在0.305元。

鸿通电子 （Valuetronics）闭市后宣布，公司与Sinnet Cloud HK Limited合作进入人工智能行业。公司将以现金形式为合资公司TrioAI Limited注入770万港元（约133万新元），并占股55%。合资公司主要提供图形处理器（GPU）和人工智能相关的增值云服务。公司星期一开盘前要求暂停交易。此消息公布后，公司股票将于星期二恢复交易。