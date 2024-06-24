保诚保险宣布27亿元股票回购 今年来多家公司出此招带动股价涨

保诚保险（Prudential）推出20亿美元（约27亿新元）股票回购计划，会在2026年中之前把这20亿美元回馈给股东。

包括保诚保险在内，今年已有数家在新加坡挂牌的公司宣布股票回购计划。此外，美国和香港挂牌的一些公司近期也宣布了回购计划。一般上，公司股价会在计划宣布后走高。

保诚保险星期天（6月23日）晚上宣布说，回购计划的第一期于星期一（24日）启动，最迟于今年12月27日完成。第一期回购总额为7亿美元（不包括费用、开支和印花税），根据上星期五（21日）的闭市价格，这相当于发行股本的2.9%。

文告指出，回购计划旨在减少公司的发行股本，从而把资金归还给股东。

集团首席执行官华康尧（Anil Wadhwani）表示，有信心达到2027年财务和战略目标。

保诚保险在伦敦和香港两地第一上市，在新加坡交易所第二上市。保诚保险星期一在新交所闭市报9.29美元（12.57新元），无起落；在香港挂牌的股票上涨6.02%，报74港元（12.83新元）。

今年来多家公司宣布股票回购

老虎证券市场策略师黄佳仁提供给《联合早报》的资料显示，今年来宣布股票回购的公司还有海庭（Seatrium）和华联企业（OUE）。海庭于4月29日开市前宣布1亿元的股票回购计划，最多回购已发行股票总数的2％，当日股价上涨4.49%。

华联企业在5月20日闭市后宣布平等获得回购计划（equal access scheme），以1.25元股价回购最多8400万股，该股隔天上扬9.52%。

此外，谷歌（Google）母公司Alphabet于4月25日宣布700亿美元的回购计划，推动股价隔天上涨10.22%。

阿里巴巴2月宣布额外回购250亿美元股票，不过股价不升反跌，因为投资者仍然担心中国国内消费低迷。

新加坡交易所研究部总监陈婉仪接受《联合早报》访问时指出，公司回购股票的原因包括：认为公司股票被低估、提高股东价值，以及整合持股权，此外有些股票回购是为了员工薪酬计划（如股票期权计划或员工股票购买计划）或长期资本管理。

黄佳仁受访时指出，一些公司的股价落后于同行业者，这些公司回购股票，向投资者发出信号，表明股价低于同行是不合理的。

此外，回购股票以减少发行的股票数量，可改善每股盈利，让股票更吸引人。

公司也可能因为缺乏投资机会，把多余的现金归还给股东。