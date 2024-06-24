5月整体通胀率升至3.1% 核心通胀率维持不变

受私人交通通货膨胀率升高推动，我国5月份整体通胀率上升至3.1%；核心通胀率则保持不变，连续第三个月维持在3.1%。

新加坡金融管理局和贸工部星期一（6月24日）发布的最新消费价格指数（CPI）报告显示，5月份整体通胀率从4月份的2.7%反弹至3.1%，略高于彭博社收集的经济师中位数预测的3%。

不包括私人交通和住宿在内的核心通胀率为3.1%，同样略高于彭博社预测的3%。其中，食品通胀率维持在2.8%不变；服务通胀率上升，则被电力和天然气、零售和其他商品通胀率下降所抵消。

环比来说，我国5月核心通胀率比4月上升0.1%，整体通胀率则上升0.7%。

星展银行经济师蔡汉廷接受《联合早报》访问时说，包括食品服务在内的服务业继续推高核心通胀率，但从非熟食通胀率降至0.8%，低于2017年至2019年疫情前1.2%的平均值可看出，进口价格压力似乎受到控制。

华侨银行首席经济师林秀心认为，5月整体通胀率升至3.1%，是自2月录得3.4%以来的最高同比涨幅，主要原因是私人交通通胀率上升，汽车和电单车价格上涨，以及油价加速上涨。

除了私人交通，林秀心指出，5月文化娱乐和医疗通胀率分别为5%和4.8%，也是整体通胀率升高的重要驱动因素。不过，由于租金上涨放缓，住宿通胀率5月微降至3.4%。

经济师：预计金管局维持货币政策

随着进口成本压力继续下降、全球航空运输和酒店逐渐恢复供应，再加上本地劳动力市场紧张情况缓解、新元汇率走强，贸工部和金管局认为，预计通胀会在今年接下来几个月保持逐步放缓的趋势，并在第四季更显著缓解。

另外，由于拥车证（COE）和可供租赁的住房供应量增加，整体通胀也将继续缓和。

贸工部和金管局维持早前的预测不变，今年整体和核心通胀率平均预计在2.5％至3.5％之间。不包括消费税上调的影响，整体和核心通胀率预计在1.5％至2.5％之间。

林秀心指出，未来几个月，整体和核心通胀率都有放缓至3%以下的空间，使全年整体和核心通胀率控制在2.8%和3%。

世界各大央行也正密切关注通胀发展，欧洲央行和瑞士央行本月先后下调利率，英国央行也释放出鸽派信号。林秀心认为，新加坡金管局进一步收紧货币政策的门槛相对较高。在核心通胀数据持续放缓的情况下，放松货币政策可能仍需时日，预计金管局在7月和10月会议上的货币政策立场不变。

马来亚银行经济师蔡学敏和李顺荣也认为，金管局下来两次会议会维持当前的货币政策。他们也维持今年通胀预测不变，整体和核心通胀率分别为2.6%和2.8%。

蔡汉廷分析，下来潜在的核心通胀率的下降态势仍未改变。虽然5月核心通胀率保持不变，但以三个月移动平均值为基础的核心通胀环比年变化率显示，该数字在2月达到峰值后，5月已呈下降趋势。

他说，在全球商品价格可控、新元汇率走强、进口价格压力得到控制等因素的作用下，今年的平均核心通胀率将低于去年。