独立财务顾问：全美世界退市要约公平合理

独立财务顾问认为，全美世界（Best World）的退市要约“公平且合理”。

全美世界星期一（6月24日）闭市后透露，已就退市要约发出股东通知书。独立财务顾问认为，全美世界的有关董事应该建议股东投票支持公司的选择性资本削减计划。

全美世界在4月3日宣布，通过选择性资本削减计划提出退市要约，要以每股现金2.50元向股东回购股票，并于5月24日宣布把退市要约价进一步提高至2.56元，这是最后退市要约价。

随着退市要约符合“公平且合理”的要求之后，全美世界还须获得股东至少75％的票数支持选择性资本削减计划，以及获得高庭裁决批准该计划。

根据股东通知书，独立财务顾问普化资本公司（Evolve Capital Advisory）认为退市要约公平，原因包括每股2.56元的最终退市要约价，比退市要约宣布前一天的每股1.77元交易量加权平均交易价高出约44.63％，以及最终退市要约价与净资产值的1.88倍估值介于可比公司的估值范围，并且高于可比公司1.53倍平均估值和1.77倍估值中位数。

另外，独立财务顾问认为退市要约合理，原因包括在退市要约宣布前一个月、三个月、六个月和12个月，全美世界的日均交易量占自由流通股票的0.30％、0.21％、0.20％以及0.31％。独立财务顾问也认为，股东收到竞购全美世界的要约的可能性低。