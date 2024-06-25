瑞银：新加坡人均收入超越美国 金融服务料继续是经济增长动力

新加坡人均收入已超越美国，达到8万8500美元（约11万9700新元），金融服务领域预计继续是新加坡经济增长的动力。

瑞士银行（UBS）财富管理亚太区首席投资总监陈敏兰在瑞银于上星期五（6月21日）举行的年中投资展望分享会，提出上述看法。

她说，本地金融服务领域在2003年占国内生产总值（GDP）不到10%，如今则达到约14%。展望整体经济，她预计本地GDP增长趋势将介于2%至3%左右。

陈敏兰说，新加坡金融中心地位已达到新高点，主要是因为政府有效处理中美关系，以及展现在疫情影响下生态系统的韧性。

此外，受益于结构性经常项目盈余（current account surplus），强劲新元预计将继续巩固新加坡金融中心地位。去年，经常项目盈余约占新加坡GDP的20%。

陈敏兰透露，房地产咨询公司高纬环球（Cushman & Wakefield）研究显示，新加坡是全球最理想的数据中心选址之一，排名与硅谷并列第二。新加坡目前还承载东南亚总数据中心容量的60%，这使得数据敏感型企业可以在此设立据点。本地中立的避风港地位，也吸引多个中美科技巨头到此设立区域总部。

本地股市方面，陈敏兰观察到本地股市表现趋向平淡。她举例，过去10年，海峡时报指数只增长约1%。然而，同期年均股息收益率约为4%，假设投资者持续进行股息再投资，则可获得48%回报。陈敏兰预计股息将是本地股市未来回报的主要成分。

亚太地区料得益于全球制造业复苏

对于未来经济走势，陈敏兰认为，在接下来的12个月里，亚太地区将受益于全球制造业复苏。此外，随着全球降息周期开始，本区利率也应会小幅下降约50个基点。

在本区，目前最大的未知数仍然是美国总统大选及如果特朗普再次出任总统，可能带来的关税冲击。但迄今为止，大国博弈意味着地区内的外国直接投资（FDI）并非减少，反而是增加。这是因为各企业为确保供应链安全以及规避贸易壁垒，选择在更多地方设立基地。在这种局势下，亚细安已成为经济合作与发展组织（OECD）国家在全球最受青睐的新建投资地点。

“就增长而言，亚太地区将继续是全球最重要的增长地区。这是因为此区预计在今明两年占据全球增长的一半，并且全球增长最快的三个经济体，即印度、中国和印度尼西亚，都在此区内。”