下半年私宅供地可建5050单位 全年供应量创11年新高

政府今年下半年政府售地计划（GLS）将推出10幅正选名单地段，预计可建造5050个私宅单位。加上今年上半年供应，全年私宅总供应量达1万1110个单位，创2013年以来最高水平。

然而，这轮政府售地可建造的私宅单位较上半年减少7%，是2021年上半年以来首次环比减少。分析师认为，这可能是因为最近土地招标参与度较低，政府决定放缓售地步伐。

国家发展部星期二（6月25日）发文告宣布，除了10幅正选名单地段，下半年也将推出九幅备售地段。所有地段可建造约8140个私宅单位，11万3650平方公尺的商业空间，以及530间酒店客房。

当局指出，随着过去两年政府售地供应增加，私宅价格上涨势头有所缓和。为继续满足购房需求及维护市场稳定，政府推出与上半年相当的供应。

就全年来看，政府推出的地段分布在不同地点，提供各种住房类型以满足不同需求。此外，它在备售名单提供九幅用地，以满足发展商额外需求。

正选名单有九幅私宅地段（包括一幅执行共管公寓（EC）地段），以及一幅商住两用地段。备售名单则有五幅私宅地段（包括两幅EC地段）、一幅商业地段、两幅白色地段及一幅酒店地段。

供应减少可避免市场过度饱和

谈到政府售地环比供应减少的原因，高纬环球（Cushman & Wakefield）新加坡及东南亚研究部主管黄显洋认为，由于私宅销量下降和房地产开发风险增加，致使发展商在最近土地招标中的参与度较低，所以政府决定放慢供应步伐。

在上星期三（19日）政府售地招标活动中，两幅私宅地段招标遇冷，汤申路上段A地段无人问津，是至少20年来政府售地首次出现流标情况。里峇峇利埔A地段只吸引到两个竞标者，最高竞标价也比附近的隽峰（Irwell Hill Residences）地段价格低12.5%。

两个月前，政府推出的锡安路（Zion Road）A地段和汤申路上段B地段的售地招标，各只获一方投标。

SRI研究与数据分析部主管莫汉（Mohan Sandrasegeran）说，发展商未售出的私宅单位数量从去年第四季的1万6929个单位，增至近期的1万9936个单位，环比增加18%。随着整体销量放缓，发展商对土地需求也下降。政府售地供应减少，将能更好地确保平衡供应，避免市场过度饱和。

博纳产业总裁伊斯迈（Ismail Gafoor）说：“政府继续提供充足土地供应，加上自2021年12月以来的三轮降温措施，将有助于私宅市场的稳定。值得注意的是，10幅正选地段中，有六个位于地铁站附近，这将会成为买家首选。”

下半年推出的其中一幅正选名单地段位于泉林路（Chuan Grove），靠近罗弄泉地铁站，分析师预料它将受买家青睐。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究师麦俊荣却对私宅供应增加表示担忧。他说，充足供应可能让发展商只投标利润高的地段，而那些不具吸引力的地段将无人问津。