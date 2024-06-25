政府售地计划三地段位置优越 料吸引较多发展商竞标

今年下半年政府售地计划有多幅正选名单地段靠近地铁站，房地产分析师普遍认为，义顺卡迪地铁站附近的真查鲁弄地段、靠近罗弄泉地铁站的泉林路地段，以及东海岸碧湾地铁站旁的碧湾路地段，预料会受到市场关注。

国家发展部星期二（6月25日）宣布下半年政府售地计划，将推出10幅正选名单地段。其中，真查鲁弄（Chencharu Close）地段是商住两用地段，可建造约875个单位和总建筑面积1万3000平方公尺的商业空间。

ERA新加坡首席执行长朱泳强说，真查鲁弄地区将发展近2000个私宅单位，而真查鲁弄地段是这地区首个政府售地，除了有私宅单位，可能还包含巴士转换站和小贩中心。

博纳产业（PropNex）研究与内容主管黄秀莹说，这不仅是真查鲁弄地区首个私宅用地，综合项目提供的商业空间能为附近居民提供餐饮和零售服务。此外，附近还有卡迪地铁站和培英小学（Peiying Primary School）。

SRI研究与数据分析部主管莫汉（Mohan Sandrasegeran）说，到2040年，义顺卡迪一带将提供约1万个新住宅单位，其中至少80%为组屋。作为该地区首个私宅项目，能否获得先机，对于发展商至关重要。

热门学校地段受家庭买家欢迎

另一幅被看好的是位于罗弄泉的泉林路（Chuan Grove）地段。这幅地段的面积达1万5800平方公尺，可建造550个私宅单位。周围有多个热门学校，包括养正小学（Yangzheng Primary School）和澳洲国际学校（Australian International School）等，而且罗弄泉地铁站步行可达。

橙易集团（OrangeTee Group）首席研究与战略总监孙燕清说，靠近热门学校的地段一般受到家庭买家的欢迎，而靠近国际学校也有较好的租赁预期，可吸引到投资型买家。下半年罗弄泉地区将推出的新私宅项目“鑫丰瑞府“（Chuan Park），预料能为这地区价格走势提供市场参考。

此外，分析师也认为碧湾路（Bayshore Road）地段将受到市场热捧。这里预计可建515个私宅单位，占地面积达1万零500平方公尺。

合登集团（Huttons）高级数据分析总监李思德说，作为这地区出售的第一个私宅用地，这里与碧湾地铁站（Bayshore MRT）相连，海景一览无遗。另外，附近最新的大型项目海景轩（Seaside Residences）自推出以来，平均价格上涨超过30%。

莱坊（Knight Frank）研究部主管郑卫铭认为，这地区最近两次的政府售地是在20多年前。鉴于东海岸长岛填海计划的发展，预计项目会受到发展商青睐并溢价出售。