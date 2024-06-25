比特币价格跌破6万美元 市场情绪低迷

（新加坡综合电）比特币价格在星期一（6月24日）经历了4月13日以来最大的单日跌幅，下跌8.1%至5万8528美元。

据币安（Binance）交易平台数据，截至新加坡时间星期二下午4时，比特币的价格为6万636美元，较6月初已下跌了9.8%。

星展银行高级投资策略师何玓伦告诉《联合早报》，相比于较为稳定的固定收益资产，比特币的历史波动高达30%至40%，所以目前这还只能算是正常波动，而长期还是要看货币政策变动和减半后挖矿成本上升的后续影响。

第四次比特币减半后 挖矿成本骤增挖矿人纷抛售

CoinDesk星期一报道，根据新加坡加密货币交易公司QCP Capital的内部Telegram消息，在第四次比特币减半（halving）之后，挖矿成本的骤增迫使挖矿人抛售比特币，使挖矿人的比特币持有量相比年初时下降了约5万个。

报道也称，比特币的大量持有者在6月前两周刚刚出售了价值超过10亿美元的比特币，其中包括德国政府。

据BNN彭博在星期一的报道说，加密货币市场的下行与投资者对美国联邦储备局降息可能性的质疑相关。一些分析师认为，数码资产的抛售可能显示市场风险偏好正在上升。

欧洲加密资产管理公司CoinShares的调研主管詹姆士（James Butterfill）在接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）访问时说，在最近的联邦公开市场委员会会议之后，由于市场对未来降息可能性的持续消极预期，导致过去两周内有12亿美元从加密货币交易所交易基金（ETF）中流出。