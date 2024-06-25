徐芳达：应对气候变化 各方应携手合作持续支持

各方应携手合作，持续推动应对气候变化的行动。因为环境可持续发展举措必须在财政和社会上都具备可持续性，才能实现持久的影响。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达于星期二（6月25日）在瑞信德慈善基金会（ONERHT Foundation）主办的“绿化亚细安：倡议与领导力”可持续发展论坛（GAIL Sustainability Forum）上讲话时，发出这个呼吁。

他说：“当我们思考如何建设更加绿色的亚细安时，我们必须提醒自己，应对气候变化不是一次过的行动，而是一项持续性的行动，需要政府、行业和个人等众多利益相关方的合作和持续支持。环境可持续发展举措必须在财政和社会上具有可持续性，才能产生持久影响。”

徐芳达列举团结合作方式

徐芳达还以论坛今年的主题“创新、启发和影响”，列举团结合作的方式。

在“创新”方面，他认为，亚细安可以加大投资研发创新的方案和技术，确保绿色转型成本负担得起。例如，在航空交通管理方面实现基于航迹运行（trajectory-based operations），让飞机跨境飞行轨迹的规划和优化成为可能；以及利用亚太区原料供应充足的条件进行合作，在可持续航空燃料（SAF）的采用做出贡献。

在“启发”方面，他说，可持续发展需要政府、产业、民众等各方面的积极参与，为社会做出表率。例如新加坡生态基金（SG Eco Fund）和绿动新加坡（Go Green SG）资助个人和社区的可持续发展项目，旨在展示他们的想法并鼓励其他新加坡人加深对可持续发展的了解，以及养成更可持续的习惯。

至于“影响”，则是要继续扩大可持续发展努力，以最大限度地发挥其影响。他指出，2030年新加坡绿色发展蓝图（Singapore Green Plan 2030）的一个重要部分便是加强绿色融资生态系统，使企业在更广泛的社区中产生具有影响力的成果。

基金会的这个可持续发展论坛已迈入第七届，徐芳达赞赏基金会提供这个品台，让行业专家人员加强可持续发展方面的合作。