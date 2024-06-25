全球最昂贵高端生活城市 新加坡连续两年居首

如同去年，新加坡今年依然是全球最昂贵高端生活城市，亦是拥车费用最高的地方。

瑞士宝盛集团（Julius Baer）星期二（6月25日）发布《2024年全球财富及高端生活报告》指出，新加坡和去年一样，在全球最昂贵高端生活城市排行榜位列榜首。尽管如此，凭借政治和经济稳定的声誉以及亲商环境，新加坡继续吸引超富阶层前来。

报告透露，新加坡稳定性从奢侈品价格可以见得。奢侈品平均价格同比几乎没有变化，以新元计算同比下降0.46%。2023年整体通胀水平为4.8%。

它也指出，在《金融时报》列出的亚太地区高增长企业中，有93家企业位于新加坡，比首尔或东京还多，使新加坡成为地区起步企业的顶级中心之一。

宝盛亚太研究主管马修斯（Mark Matthews）说，新加坡正引领数码化转型。新加坡数码经济的复合年均增长率（CAGR）达13%，进一步巩固了新加坡作为亚洲主要创新中心的地位。

细看各消费类别，新加坡汽车价格比全球平均水平高出155%，是全球拥有汽车成本最高的城市。私人医疗服务费用预计比全球平均水平高出213%，使新加坡成为全球私人医疗服务第二昂贵的城市。尽管政府继续增加政府组屋的供应，新加坡是全球购买私宅成本第三高的城市，价格比全球平均水平高出70%。

此外，新加坡高档餐饮和豪华旅游费用，分别是全球第四和第五昂贵的城市。

新加坡富人更倾向于低调

然而，报告观察到在过去的12个月里，新加坡富人似乎更倾向于低调而不是炫耀财富。手表、汽车、公寓和其他奢侈品的销售都有所下降。

全球最昂贵高端生活城市排名，前十名中有三个城市来自亚太地区，分别为排名第一的新加坡、排名第二的香港以及排名第四的上海。去年排名第八的台北，今年已落出十大。

今年，香港是亚太地区唯一排名上升的城市，从第三名上升到第二名。上海则从去年的第二名下降到第四名。东京从第15名降至第23名，曼谷和雅加达也分别从第11名降至第17名和第12名降至第14名。

此城市排名取自宝盛高端生活指数，指数追踪全球25个主要城市的20种奢侈品和高端服务价格走势。今年，指数排名的大幅波动主要是由于货币波动。这是因为为了方便全球比较，指数价格统一被转换为美元。

尽管十大排名里首两名都是亚太地区城市，即新加坡和香港，但纵观整个地区，由于一些城市物价下跌，特别是东京，亚太地区已不是全球最昂贵的地区，取而代之的是欧洲以及中东和非洲（EMEA）地区。

货币波动是亚洲城市排名下跌的部分因素。比如，日元贬值迫使东京物价下降。地区经济情况方面，上海出口活动在去年也出现下滑。原本在2021年位居榜首的上海，如今排名第四。

在过去12个月里，亚洲物价出现显著下降。今年排名中降幅最大的费用是商务舱机票费，下降14%。然而，这似乎是对前两年高昂机票的调整。相比去年，亚太地区居民在珠宝和私立学校上花费更高，但高端脚踏车或豪华酒店顶层套房费用有所减少。总体而言，地区物价比全球平均水平低3%。