5月本地非有地私宅转售价环比涨0.4%

新加坡非有地私宅整体转售价连涨四个月，5月私宅转售价环比上扬0.4%，但较4月的1.3%涨幅明显放缓。5月私宅转售量环比减少5.5%。

分析师预测，由于学校假期关系，预计6月转售市场表现会更淡静。

房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网SRX星期二（6月25日）发布的预估数据显示，若与去年同期相比，5月私宅转售价上扬4.2%。

合登集团（Huttons）首席执行官叶润明说，5月份缺乏新私宅供应，促使买家转向转售市场，带动该月转售价上扬。尽管碰上学校假期开始，转售交易也大致保持稳定。

99.co和SRX预估数据显示，在各类别私宅中，代表中档私宅的其他中央区（RCR）和代表大众化私宅的中央区以外（OCR）非有地私宅的转售价均取得0.3%的涨幅，代表高档私宅的核心中央区（CCR）价格则没有变动。

若与去年同期相比，其他中央区与中央区以外的私宅转售价分别增长6%和5.7%，核心中央区则下跌1.9%。

在转售量方面，5月共有1084个单位转售，比4月的1146个单位少了5.5%。虽然如此，5月的转售量仍比去年同期高7.2%，更比当月五年平均多出19.2%。

大众化私宅占据总交易量超过一半，中档私宅占31.3%，高档私宅的交易量则最少，只占17.1%。

私宅转售市场大多由本地买家支撑

ERA产业主要执行长林东荣说，中档和大众化私宅转售市场有本地人需求支撑，因此需求会比高档私宅来得稳定。

橙易集团（OrangeTee Group）首席研究与战略总监孙燕清也提出类似看法。她说，转售交易集中在中央区以外，体现出私宅转售市场大多由组屋提升者和寻求单位自住的本地买家支撑。

孙燕清说：“再加上新推出私宅与转售私宅在价格上的差异明显，买家会在转售市场选择一个更具成本效益的方案。”

叶润明说：“组屋住户购买转售私宅占5月转售量的33%，近八成买家有高达200万元的预算。 ”

他也指出，在5月的交易中，19个买家是外国人，人数与4月相若。外国人中有13人来自美国， 三人来自瑞士，其余的买家来自德国、印度和越南。

在5月转售交易中，成交价最高的非有地私宅是瑞吉居（St Regis Residences），它有一个6684平方英尺的单位以1400万元成交，买家是新加坡人。

分析师普遍认为，6月份的私宅转售市场会因为学校假期而变得更淡静，预计转售活动会在7月回升。

叶润明说，由于学校假期关系，6月份私宅转售量可能下降三成至600个至700个单位，不过全年转售价预料会上涨4%至6%。