投资者担忧科技股涨势结束 本地和亚太股市逆势而上

投资者担忧美国科技领域的涨势已结束，美国隔夜股市表现不一，但多数亚太及新加坡股市星期二（6月25日）却逆势而上。新加坡海峡时报指数上涨12.14点或0.37%，收报3326.28点。

亚太股市方面，除了深圳和上海分别下跌0.83%和0.44%，其余股市都收高。悉尼领涨1.28%，东京上涨0.95%，香港、台湾和首尔的涨幅介于0.25%至0.35%。

策略师：全球科技股抛售 有助推动资金流入价值股

IG亚洲市场策略师叶俊荣接受《联合早报》访问时说，受银行股和房地产投资信托（REIT）支撑，海指星期二略微攀高。全球科技股的抛售，有助推动一些资金流入价值股，而海指料能从中受益。

“尽管如此，本周即将公布的美国个人消费支出价格（PCE）指数可能促使投资者更谨慎交易，这个数据是美国联邦储备局衡量通胀的首选指标，或在影响降息时间表的预期方面发挥关键作用。”

美国投资服务公司LPL Financial首席全球策略师昆西（Quincy Krosby）认为，市场最担忧的是任何美国经济陷入“滞胀”（stagflation）的迹象，即经济增长放缓，而通胀进一步攀高。

对于海指接下来的走势，叶俊荣说，近期的上涨趋势增加买家试图保持海指短期内继续走高的可能性。接下来需要关注的是3400点水平，这是海指自2021年4月广泛盘整形态的上限。

新加坡股市全场成交量10亿9000万股，总交易额11亿2000万元。上升股287只，下跌股259只。

海指成份股方面，涨幅最显著的是凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）和大华银行（UOB），分别上涨1.18%和1.05%，收报2.57元和30.90元。

跌幅最显著的是怡和合发（Jardine C&C）和怡和控股（JMH），分别下跌4.17%和1.74%，收报27.35元和36.12美元。

个股消息方面，城市发展（CDL）获得星展集团（DBS）提供的4亿元可持续挂钩贷款，用于推进新加坡的自然保护和可持续发展。款项将用于一般企业和营运资金用途，包括城市发展现有资产的重新发展。城市发展收报5.34元，下跌0.19％；星展集团收报35.65元，起0.31％。

翱兰集团（Olam Group）子公司翱兰农业（Olam Agri）获得5亿5000万美元（约7亿4386万新元）的循环信贷。贷款期限为三年，款项将用于翱兰农业现有贷款的再融资，以及一般企业用途。翱兰集团收报1.15元，起0.88％。

被列入观察名单的碧玉投资（Jasper Investments）和Johnny Lian Tian Yong在星期二签定买卖协议，以750万元收购Prosper Excel Engineering的51%股权。其中，500万元将以现金支付，其余250万元将通过发行和配售约16亿7000万股支付，每股发行价为0.15分。碧玉投资的股价持平于0.008元。

胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）发行总额1亿元的可持续发展挂钩债券，将于2029年到期，年利率4.15%。债券由亚洲开发银行（Asian Development Bank）旗下的信贷担保和投资基金（Credit Guarantee and Investment Facility）提供无条件和不可撤销的担保，将于星期三（26日）在新交所上市。信托收报0.335元，起1.52％。

永科控股（AEM Holdings）子公司永科新加坡于星期二签定协议，以约680万元脱售它在韩国ATECO公司的所有股权。脱售所得将用于一般营运资金用途。永科控股收报1.85元，下跌1.07％。