黄总理：金融罪案出现更多威胁 须靠国际协调对抗

数码交易崛起、虚拟资产出现，以及数码支付管道更多，给予不法之徒新的犯案途径，同时让他们更容易挪动和隐藏非法资金。面对这些威胁，没有一个国家能够独自应对，必须要靠国际协调来对抗。

黄循财总理星期三（6月26日）早上在新加坡滨海湾金沙举行的国际反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，简称FATF）全体会议上，发表上述看法。

FATF领导国际协调工作越来越重要

他在致开场辞时说，近年来，数码交易崛起，让销售商品和服务更加便利。但与此同时，这给不法之徒创造了犯案的新途径，如通过此进行诈骗。

另外，虚拟资产出现，以及数码支付管道更多，也让罪犯更容易挪动和隐藏非法资金。他们能够跨境操作，并且利用国家执法机构之间存在的信息孤岛来干案。

黄循财说：“没有一个国家能够独自应对这些威胁。这也是为什么FATF领导国际协调的工作越来越重要。在这方面，我很高兴看到FATF近年来应对这些挑战取得的进展。”

根据国际刑警组织（Interpol）的数据，每年约有2万亿至3万亿美元（约2.7万亿至4万亿新元）的非法犯罪所得通过全球金融体系流入市场，而当中只有一小部分的赃款被缴获。这意味，不法之徒从犯案中得到丰厚的利润，并且多数时候逍遥法外。

非法资产追回率今年改善至约3%

黄循财指出，全球追回资产的工作目前处于早期阶段。国际刑警组织的最新数据显示，非法资产追回率有所改善，从10年前不到1%，提升至今年大约3%。不过，他认为，3%的追回率仍然不高，在这方面可以做得更多。“但至少我们朝着正确的方向前进，并且可以在接下来几年里争取更高的追回率。”

除了资产追回率有所提升，FATF也在这几年取得其他进展，包括改善法定实体如公司和信托的透明制度，并且找出打破信息孤岛的方法，让执法机构与金融机构互相分享信息。

黄循财说，作为一个国际金融和商业中心，新加坡面临更大的洗钱和恐怖主义融资风险，但我国决心采取必要措施来应对这些风险，维护新加坡可信赖金融中心的声誉。而对抗金融犯罪是一场持续的战役，必须要保持谨慎，不断做出改变以应对新的威胁。

他指出，新加坡把追回资产视为全国反洗钱机制中的首要任务。为此，我国推出首个国家资产追回策略，阐述如何剥夺犯罪分子的非法资金和资产、消除他们在这里洗钱的金融利益，并且把资产归回给受害者。