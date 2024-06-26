反向收购上市 新晔启华拓展亚细安业务版图

电子产品分销商新晔启华（Serial Achieva）通过反向收购（RTO），星期四（6月27日）在新加坡交易所凯利板上市，未来将增加产品线，在亚细安拓展业务版图。

新晔启华6月对凯利板挂牌公司Axington完成反向收购，成为主板上市公司新晔科技（Serial System）子公司。

新晔启华星期三（26日）在新交所发布文告，反向收购以每股0.2元发售1250万股配售股（placement shares），筹集250万元资金，其中100万元将用于拓展亚细安业务，70万元用于提升仓储、配送和营销方面的业务运营能力，其余资金用于一般营运和上市费用。

通过反向收购完成上市，新晔启华得以从新晔科技中剥离出来，更有针对性地发展业务。新晔启华主席、非执行董事吴肃腾接受《联合早报》专访时说，过去新晔启华的业务只占新晔科技总营收不到15%。

“我们将新晔启华剥离出来，想向市场传递一个信息：我们真的想发展这项业务。”

新晔科技和新晔启华的核心业务都是分销，前者主要面对企业分销电子元器件，后者则是分销资讯科技和电脑周边产品，既面对企业，也直接面对消费者。

新晔启华执行董事、首席执行官沈茂强受访时说，由于新晔启华要面对消费者市场，集团在做整体规划时认为这部分业务要有差异性。“通过上市，我们有更好的资源吸引人才，能比较快地根据市场变化作出反应。”

Axington原为一家管理咨询公司，2020年由罗尔伟和堂弟罗弥伦接掌，后来随着罗氏堂兄弟卷入窜改照片丑闻而陷入困境，自当年8月停牌至完成反向收购。

对于Axington的过去，吴肃腾说，“时间会愈合所有伤口”，摆脱与过去的联系是公司必须面对的，“我们会和董事会一起，更好地与市场沟通，让股东了解新晔启华正在努力做的事情。”

在亚细安实现区域化

目前新晔启华的业务主要分布在马来西亚和泰国。上市后，公司将瞄准越南、印度尼西亚和菲律宾市场，在亚细安实现区域化。

吴肃腾受访时说，新晔启华进入新市场时，首先考虑的是人口，因为电脑周边产品本质上是消费品，而公司瞄准的五个东南亚国家占亚细安总人口的约九成。

他说，公司在泰国的营收从2022年的约700万元，增至去年的约2700万元，增加近三倍；去年在马来西亚的营收也达到4000万元。吴肃腾说：“在每个新市场，3000万元营收并非是不能想象的。”

根据文告，新晔启华拓展亚细安业务的方式包括收购、投资和战略联盟。沈茂强说，新晔科技在亚细安市场已有一定知名度，因此对于新晔启华开拓新产品线或找合作伙伴，是“很大的加分”。

除了背靠新晔科技，吴肃腾说，新晔启华的优势还在于能够实现区域化。相比于大多数分销商只在一个国家开展业务，新晔启华可以整合五个国家的资源，供应商只同一家公司打交道，就可把产品分销到更多国家。

抓住AI三大板块增长潜能

随着人工智能（AI）崛起，新晔启华也要把握业务机会。一个人工智能模型的实现，大量存储空间、人工智能图形处理器（GPU）和大语言模型（LLM）缺一不可。吴肃腾说，新晔启华正在尝试参与这三大板块的分销业务，分销存储设备、GPU和AI服务器。

他说，由于英伟达出口中国的限制，再加上中国对大语言模型需求巨大，因此中国公司不得不将AI数据中心迁出中国，最靠近的就是亚细安。

吴肃腾说，未来三到五年，AI三大板块将继续快速发展，亚细安会是这次发展浪潮一个很好的接收者。“建立AI数据中心的竞争越激烈，我们的生意就越好。”