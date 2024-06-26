美科技股回弹及区域股市推动 海指微涨0.16%

在隔夜美国科技股回弹以及区域股市带动下，新加坡海峡时报指数星期三（6月26日）微涨5.42点或0.16%，闭市报3331.7点。

亚太其他主要股市普涨。深圳大幅反弹2.02%，一改之前颓势；东京和上海分别上涨1.26%和0.76%；吉隆坡、香港、首尔和台湾也均上扬，涨幅介于0.08%至0.64%；悉尼则下滑0.71%。

辉立证券投资组合经理韩巍博士在接受《联合早报》访问时说，隔夜美国科技股以及中国股市回弹提振了区域市场，带动海指上涨。不过，因美国科技巨头高管近期抛售股票，以及美国联邦储备局官员放鹰，让投资者仍心有余悸。技术面看，指数在多次探底并成功守住3300点后，短期大概率会上行至3350点。

老虎证券市场策略师黄佳仁说，美国个人消费支出价格（PCE）和英伟达股东大会前，本地投资者表现较谨慎。因中欧双方同意对进口电动车加征临时关税一事进行磋商，提振了香港、深圳和上海股市。不过，预计欧洲很难大幅降低对华电动车关税。

华侨银行（OCBC）日前的一份报告指出，因海指市账率（P/B）目前仅为1.1倍，在区域内仍较低，也不及10年历史平均水平，所以维持增持评级。其中，银行、旅游和与本地市场相关以及部分工业股值得关注。

新加坡股市全场成交量10亿4000万股，总成交额8亿7484万元。上升股270只，下跌股214只。

成份股涨跌各半

成份股涨跌各半，12只上涨，12只下跌，六只持平。

涨幅最大的是新电信（Singtel）和新科工程（ST Engineering），前者起1.5％，收报2.7元；后者起1.21％，收报4.19元。

跌幅最大的是海庭（Seatrium）和新翔集团（SATS），分别滑落1.34％和1.05%，收报1.47元和2.83元。

个股消息方面，新翔集团（SATS）宣布，集团旗下的环美航务（Worldwide Flight Services）与新加坡航空公司在英国、法国和比利时签订了为期三年的货物处理合同。

吉宝房地产信托（Keppel REIT）建立绿色融资框架以支持其可持续发展工作，并促进实现环境、社会和治理（ESG）目标和承诺。截至3月底，信托可持续发展为重点的融资占其总借款的63%。此外，信托还根据其10亿元多货币债务发行计划，发行总额为1亿7500万澳元（约1亿5822万新元）的浮动利率绿色票据，票据将于2027年到期。信托闭市股价维持在0.84元。

银湖寰宇携手柬埔寨零售公司进军当地市场

银湖寰宇（Silverlake Axis）携手柬埔寨零售公司集茂（Chip Mong）进军当地市场，通过SAL的QR agorcloud来增强柬埔寨的数码支付能力。银湖寰宇闭市股价维持在0.285元。

方圆集团（ValueMax Group）宣布，子公司Well Chip的首次公开售股（IPO）将发行1亿5000万新股。IPO申请将于7月10日截止，并在19日前将股份分配给成功申请者，公司计划23日在马来西亚证券交易所上市。方圆集团闭市股价维持在0.385元。

福源金属制造（HG Metal Manufacturing）闭市后请求暂停交易，具体原因有待公布。公司星期三股价下跌4.92%至0.29元。

医疗保健服务业者Singapore Institute of Advanced Medicine Holdings（简称SAM控股）与Icon签署了一项医疗服务协议，为患者提供质子治疗（proton therapy）医疗服务。合作将增加Icon癌症患者的治疗选择和可及性。协议从7月1日开始，有效期为三年。SAM控股闭市股价维持在0.101元。