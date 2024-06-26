表现优于市场预期 我国5月制造业产值同比增长2.9％

在电子业推动下，新加坡制造业产值扭转跌势，5月份同比增长2.9％，扭转4月份的1.2％跌幅。

经济师对制造业的复苏前景感到乐观，但仍警惕有一些不确定因素须关注。

新加坡经济发展局星期三（6月26日）发布的预估数据显示，经季节性调整，5月份制造业产值环比上扬1.1％。若不包括生物医药领域，5月产值同比增长10.1％，经季节性调整则环比增加7.7％。

这样的表现比市场预期好，彭博社较早前的调查显示，市场中位数预测是制造业产值同比上扬1.4％。

从个别领域来看，占制造业产值权重最大的电子业产值，同比增长20.1％，扭转前一个月的1.1％跌幅；当中所有领域都取得增长。

星展银行经济师蔡汉廷说，电子业的表现是新加坡制造业今年复苏的关键。电子产出在今年首四个月表现疲软后，于5月开始好转；在全球科技周期持续好转的背景下，电子业能否保持积极势头值得关注。

化学业也取得出色表现，5月产值同比增长7.9％。这主要受石油和石化领域推动，它们的产值分别增长29.4％和4.4％，原因是去年工厂维修关闭导致生产基础较低。

交通工程业的产值也在5月份增加，同比涨幅为7.8％。其中，航空业产值增长6.9％，海事与岸外工程领域扩张16％。

生物医药制造业表现最差 萎缩42.6％

另一方面，表现最差的是生物医药制造业，5月产值同比萎缩42.6％。其中，药剂业产值大跌67.2％，主要因为生产的活性药物成分组合与去年同期不同。

精密工程业和一般制造业的产值也在5月减少，同比跌幅分别为8.3％和4.4％。

马来亚银行经济师蔡学敏和李顺荣认为，受到外部需求强劲的支撑，制造业预计将继续复苏。随着科技需求呈现出超越人工智能热潮的初步扩展迹象，关键的电子业已开始回暖。

“市场对晶片和其他电子产品出口的需求正在增强。消费者和企业对智能手机和个人电脑的新更换周期，以及消费电子产品对生成式人工智能（generative AI）应用的需求增加，都将为这个领域提供支持。”

大华银行副经济师许俊杰对电子和半导体领域的复苏前景保持乐观，主要因为今年第二季和第三季的基数效应起到支撑作用，以及潜在终端需求基本面保持良好。

此外，随着主要发达经济体的央行开始降息，随之而来的金融条件放宽，将支持下半年的全球投资和消费活动。

不过，蔡汉廷提醒说：“我们需要继续关注全球持续存在的不确定因素，这可能使新加坡制造业的复苏脆弱。这些因素包括仍可能扰乱供应链的地缘政治冲突和中美之间的竞争，以及美国降息的时间和幅度等经济政策的不确定性。”