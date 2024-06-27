东南亚最大母婴社区创始人 九岁做“小生意”创业是本能

在一个信息化的时代，新手父母在育儿过程中需要的不仅仅是传统智慧与经验，更需要及时、可靠的在线资源。东南亚最大的母婴社区The Parentinc正是在这样的时代背景下应运而生的。

The Parentinc创始人罗诗妮（Roshni Mahtani）接受《联合早报》访问时透露，该平台创立于2008年，而其创立的灵感来源，来自于小孩子问出的一个问题：“榴梿是什么味道的”？

“当我20多岁在纽约工作时，有一天我照看的一个小女孩突然问我‘榴梿是什么味道’？但那时的我并不确定榴梿是否对幼儿安全，网上也几乎没有相关信息，当我问有孩子的其他亚洲朋友，他们的育儿知识来源时，大多数人告诉我，他们是依赖父母或祖父母的经验。就在那时，创立一个育儿内容平台的想法，就在我脑海中萌生。”

罗诗妮最初通过博客分享自己的经验，并创立了theAsianparent，收集专业的育儿知识，并提供平台让新手父母交流经验。与许多其他起步公司不同，theAsianparent在早期并没有投入太多宣传费用，几乎是靠着用户的口口相传。在逐渐壮大并获得广泛关注后，才明确了自身定位，成为东南亚育儿交流资讯社区平台。

The Parentinc旗下除了theAsianparent社区，还拥有一个母婴护理产品品牌Mama’s Choice。2022年，The Parentinc获得2200万美元（2976万新元）的D轮融资。

性别偏见是罗诗妮创业过程最大挑战

虽然过去的几十年里，各国在推动性别平等方面取得了一定进展，但不可否认的是，性别偏见依然存在。而这正是罗诗妮在创业过程中所面临的最大挑战。

她说：“在创业初期，一些男性企业家让初级同事与我对话，有位投资者甚至不愿讨论母乳喂养的问题。如果我们不能坦率地讨论母亲面临的严肃问题，又如何系统性地支持她们呢？克服偏见，推动关于母性现实的公开、诚实对话，是打破这些障碍的关键。”

罗诗妮创办The Parentinc多年后，才迎来她的第一个孩子。她说：“成为母亲让我对育儿旅程有了更深刻的理解和体会，也让我更能共情并支持职业母亲和像我这样的母亲企业家。同时，这并未影响我的事业发展。女儿刚出生时，我还曾带着她去见投资者和客户。

当然，仅靠自己的力量平衡工作与育儿，对女性来说可能会有些吃力。罗诗妮认为，一个“给力”的伴侣在这个过程中至关重要。

她说：“我相信只要有正确的支持系统，你就能拥有一切。当我不在家时，无论是开会还是出国，我的丈夫都会毫不犹豫地承担起照顾孩子的责任。”

在创立The Parentinc之前，罗诗妮从事新闻工作，但她说“创业”这件事一直刻在她的基因中。她笑称：“我在九岁时就开始做‘小生意’，12岁时还曾说服陌生人在免税店帮我买威士忌，然后卖给我的叔叔们赚钱。”

罗诗妮说，创业过程中会遇到许多挑战，但如果能够对自己的事业充满热情，就会找到克服障碍的动力。创业者也必须做好长远奋斗的准备，愿意根据需要，不断进行调整和优化。

她说：“不要害怕冒险和追求梦想，努力、决心再加上一点运气，一切皆有可能。”