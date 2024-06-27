AI热潮催生市场泡沫？ 分析师：仍有上涨空间　

在人工智能（AI）热潮下，科技股继续带领美股高歌猛进。虽然市场对于华尔街是否存在“AI泡沫”的观点争论不一，但多头声音仍占多数，分析师认为美股科技股估值有非常充裕的扩张空间。

美股今年延续了去年的涨势，标普500指数今年累计涨幅达15.5％，以科技股为重的纳斯达克综合指数涨幅约21％。

其中，亚马逊（Amazon）在美国时间星期三（6月26日）的盘中交易阶段大涨逾4％，使其市值首次突破2万亿美元（约2.71万亿新元），成为第五家市值突破2万亿美元市值的美国公司。

在上星期二（18日），半导体巨头英伟达（Nvidia）正式超越微软（Microsoft），成为全球市值最高的公司。

尽管英伟达本周进入回调区间，星期一（24日）收跌6.68％，创两个月最大跌幅，但它的股价今年以来上涨162.4％，贡献了标普500指数今年近三分之一的涨幅。

IG亚洲市场策略师叶俊荣在与《联合早报》的采访中指出，2000年互联网泡沫时期的许多公司，没有可行的商业计划或者正现金流，这导致它们的资本迅速枯竭，从而引发一波平仓潮。但如今许多市场回报集中在盈利能力和正现金流等基本面表现强劲的公司上。就估值而言，如果考虑到这些人工智能公司的增长速度，估值指标与互联网泡沫时代相比要公平得多。

Evercore ISI高级董事总经理艾曼纽（Julian Emanuel）认为，标普500指数到年底有望触及6000点的高位，他在与CNBC的采访中表示，尽管市场上有很多关于潜在泡沫的讨论，但实际上并没有出现传统泡沫的特征，如IPO狂潮、大规模并购和过度看涨情绪。

“我们看好人工智能股票已经有一年多了。我们得出的结论是，‘昂贵’的市场时而出现，通常会持续更长时间，并且涨幅会超过预期。”

近三分之一标普成份股过去一个月中触及月内低点

如果剔除掉科技股，市场广度以及大盘的涨势似乎并不乐观。根据彭博汇编的截至6月16日的数据，近三分之一的标普成份股在过去一个月中触及月内低点，数量远远超过推动股指上涨的股票，也只有3.2％的成份股触及月内高位。

彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）的股票策略师沃尔夫（Gillian Wolff）编制的数据也显示，过去三个月中，标普500指数中市值最大的10只股票的平均涨幅为17％，其余股票则下跌1.3％。

Financial Enhancement Group的技术分析师塞拉舍（Andrew Thrasher）说：“空头正在进入市场，而多头还在刀尖上跳舞，现在一切都依赖英伟达和苹果，要让市场下跌并不须大动干戈。”

FSMOne.com研究部投资组合经理曾德均对《联合早报》表示，目前科技股的估值虽然偏高，但仍受到强劲盈利增长的支撑。其估值能否维持，在很大程度上取决于这些公司能否实现、甚至超越盈利预期。美股存在一定的集中度较高的风险，对此有所顾虑的投资者可考虑选择等权重的标普500指数挂牌基金（ETF）以分散风险。