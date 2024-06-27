金融和科技业整合业务功能 下半年本地办公楼租金料停滞不前

中国科技公司腾讯（Tencent）已把它在新加坡莱佛士坊30号的一间办事处，迁移到CapitaSky内的The Work Project。

分析师指出，随着金融和科技行业的一些公司开始整合其业务功能，市场出现更多空置办公空间，下半年租金可能停滞不前，全年涨幅也不超过3％。

根据The Work Project星期四（6月27日）发布的文告，腾讯已将它的办事处整合到CapitaSky，租下一整层楼，相等于大楼内5万6000平方英尺共享办公空间的一半面积。

文告也说，腾讯也在凯源中心（CapitaSpring）设有办事处，当这个办事处租约到期后，员工可能也迁移到CapitaSky。

本地近期有多家金融和科技行业公司整合其业务功能，包括Meta宣布它在风华南岸（South Beach Tower）七层楼的办公空间于今年9月到期后将不续租，以及法国巴黎银行（BNP Paribas）缩减办公空间。

这些企业决定造成了甲级办公楼租金增幅放缓，空置率逐步上扬。

莱坊（Knight Frank）星期一（24日）发布的最新办公楼租金市场报告就显示，莱佛士坊和滨海湾区的优质办公楼租金上半年增长1.3％，比去年同期的2.5％增幅有所放慢。

此外，这地区租用率也稍微降低，从第一季的95.6％，在第二季降至95％。

莱坊企业房地产部董事经理杨光伟说，当前经济环境缓和且前景不明朗，一些办公楼租户开始抵制高昂租金，探索租约到期后的其他搬迁方案。

他说：“随着市场有更多优质空间供出租，业主面临降低租金预期的压力。预计优质办公楼资产的业主将越来越优先考虑出租率，在下来几年锁定租户，以便在全球不确定之际，能保住租金收入。”

出现更多空置办公空间

世邦魏理仕星期三（26日）发布的报告也说，在连续上扬12个季度后，核心中央商业区的甲级办公租金终于暂停增长。

世邦魏理仕咨询与交易服务联席主管麦凯勒（David McKellar）说：“我们留意到，业主开始意识到租户在市场上有更多选择。因此，他们会优先考虑办公楼出租率，从而更愿意在租金方面进行协商。”

他也指出，尽管宏观环境存在不确定性，法律行业的企业和一些中国科技巨头仍表现出强劲的需求。

另一方面，根据高纬环球（Cushman & Wakefield）数据，中央商业区甲级办公楼空置率则从第一季的3.6％，在第二季上扬至5.4％。

高纬环球说，空置率上扬主要是因IOI中央林荫道办公楼（IOI Central Boulevard Towers）和Odeon 333项目的竣工，可为市场增添130万平方英尺的办公空间，远远大于第二季约60万平方英尺的净办公空间需求。

不过，种种迹象显示，办公楼市场出现裂缝。尤其是高利率环境继续抑制新的办公楼需求。一些企业租户为了降低成本，让工作场所更符合当前的混合工作模式，也进行调整办公空间的一些举动。

高纬环球说：“鉴于利率长期居高不下，办公楼需求低迷，我们维持2024年的中央商业区甲级办公楼增幅为零至2％的预测。不过空置办公空间会集中在少数几个项目，大多数甲级办公楼的出租率仍然很高。”

莱坊预测，下半年租金会进一步放缓，以致停滞不前，全年租金增幅介于1％至3％。世邦魏理仕则保留原来预测的2%至3%涨幅。