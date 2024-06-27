ADVANCE.AI首席执行官寿栋：创业这支舞 要跳到99岁

从三个合伙人到4000万用户，从一个点子到一家估值20亿美元的金融科技公司，领创集团（Advance Intelligence Group）仅用了不到八年时间。尤其是五年融资7亿美元，这个一度被认为是整个东南亚发展速度最快的科技独角兽，是如何诞生的，又如何成长？

6月18日，领创集团联合创办人、ADVANCE.AI首席执行官寿栋做客《联合早报》“早起步”炉边对话会，与听众分享创业历程、经验以及当下正热的生成式人工智能（Gen AI）浪潮。

ADVANCE.AI（领创集团子公司）的诞生，始于“发现一个问题”。2016年，寿栋和合伙人在雅加达出差的过程中，一个当地司机在拿到他们支付的三天行程的油钱后消失，后来他们才知道，司机要给家人看病，但没有别的渠道获得资金，只能选择跑路。

他发现，印度尼西亚有一个庞大的群体，他们在金融机构没有信用记录，因此无法从正规渠道拿到贷款，而他们又恰恰是非常需要贷款的一批人。

“在一个时间节点上，你找到了那个问题，而且你认为可以解决得比别人更好，那你就有了商业发展起来的契机。”

后来，寿栋和合伙人在新加坡租下了一间小办公室，创办ADVANCE.AI。他们利用数据和AI等技术，解决东南亚新兴市场的身份认证以及信用挑战，为之前无法获得金融服务的人提供金融服务。

听美团王兴一席演讲 心中播下创业种子

同时，他们又将自己的技术作为产品，提供给其他金融机构和企业，形成了对企业和对消费者的两大商业模式。

事实上，寿栋的创业起点可以追溯到更早。他说，自己出生于中国浙江，在浙商文化的浸染下，基因里似乎已经刻着“创业”两个字。大学时的一个契机，让他真正萌生了创业的念头。

当时，王兴（现为美团创办人兼总裁）创办的校内网风靡一时，被看作“中国版的Facebook”，他在清华大学的一次创业分享会，让寿栋深受鼓舞。“我好像后来也基本是跟随王兴的脚步，美国留学，然后回中国创业。”

2015年初的一个晚上，在美国科技业做了四年工程师的寿栋，迈出了人生重要一步，买了一张机票回国。他的语气中仍带有当时的冲动。“那时中国提出了‘大众创新，万众创业’的口号，我按捺不住内心的激动，决定回国。还没有想好要做什么，但就是觉得我要创业。”

紧接着，寿栋开始了创业的第一个阶段——“跟着别人创业”，以技术合伙人的角色加入一家已经完成A轮融资的起步公司，做了一年半。

2016年中，寿栋感到，是时候真的创办一家自己的公司了。于是他找到两个合伙人开始一段全新旅程，直至今天。

寿栋：成功关键在于发挥比较优势

为什么选金融科技，又为什么选东南亚，是寿栋常被问到的问题。他认为，发挥比较优势，是创业成功的一个重要因素，ADVANCE.AI也是以这个思路，来确定行业和市场的。

在印尼发现有大量未被满足的金融服务需求后，寿栋和合伙人想到，中国已经有很多做普惠金融的平台公司，而东南亚却几乎是一片空白，是否可以把这个模式从中国搬到东南亚新兴市场？

“我们合伙人都有海外留学背景，不怕陌生的环境，懂技术，也有金融方面的经验，有融资能力，那我们就应该选一个最具有比较优势的市场，所以是东南亚——离中国近，又是海外市场。”

确定了东南亚作为主要市场后，寿栋和合伙人将公司总部放在新加坡。他说，和新加坡算是某种意义上的“双向奔赴”。公司需要一个能够吸引人才、搭建团队，也能吸引顶级风险投资的地方，同时新加坡也非常欢迎科技起步公司扎根于此，在税收、人才方面给予很多优惠条件。

当前，ADVANCE.AI以新加坡为总部，围绕全球新兴市场的金融科技浪潮提供服务。寿栋说，过去七八年公司抓住了东南亚的机会，而下一个机会可能在拉丁美洲，可能在非洲。提前布局，准备好浪潮的到来，是公司业务版图扩张的逻辑。

对于创业者如何选定方向，他认为，创业最初不一定要有宏大的体系和概念，也不一定需要咨询公司从上到下做市场分析。“很多机会存在于生活中，看你有没有一双眼睛去发现它，看到其中有什么是可以被解决的问题。不用想这个问题有多大，只要它是一个真问题，而你可以解决，你就能带来商业价值。”

他一再强调发现问题的重要性。他认为，它就像一个支撑点，让创业的飞轮能转起来。“选择问题的时候，要看它有没有飞轮效应的可能性。”

10年创业路，寿栋尝过苦涩，也收获颇丰。他总结，创业者必备的素养，一是勇气，二是坚韧。勇气正如他心潮澎湃买下回国创业的一张机票，“很多人徘徊了一辈子也踏不出去这一步，那自然不会有下一步发生。”

坚韧，则是再怎么强调都不为过的品质。他说，创业之艰难正如马斯克（Elon Musk）描述的那样——“嚼着玻璃凝视深渊”。成功是小概率事件，因此创业者必须能对抗各种不确定性，扛过挑战，能在至暗时刻有反弹的决心和能力。

別人都去挖金时 你就得把铲子准备好

AI刻在公司名字里，也是寿栋的志趣所在。过去七年，公司在AI领域持续投入，做出了人脸识别、OCR证件识别等产品。如今，身处生成式AI的浪潮中，寿栋表示，公司正紧跟趋势，探索这个方向的可能性。

他说，新加坡作为一个金融中心，有大量金融机构以及资产管理公司、对冲基金、家办等类金融机构，是试验AI在金融场景下应用的一个绝佳市场。

“別人去挖金的时候，你把铲子准备好。”这是寿栋和合伙人作为科技服务公司老板的信条。寿栋说，在新的AI趋势下，卖铲子的场景越来越多，就看如何抓住。

尽管已经做了多年管理者，寿栋对当前的AI变革怀着一腔科研人员式的热爱。他笑说，如果不做这个创业分享，自己应该在家里读论文。他迫切地想要理解当前AI背后的底层逻辑，理解本质，理解数学，因为公司必须在技术层面不断迭代。

“要理解技术演进的方向，以及大模型能力的边界，我觉得这是一个本质问题。你的公司要找到自己真正能做、且别人做不了的事情，而这个判断是基于你对技术底层的理解。”

公司迭代的同时，寿栋说，作为创业者的自己，过去10年也不断在迭代和蜕变。“一方面是创业需要，如果你不变，你的公司就死了。你是公司的天花板，所以要逼着自己不断地往上拔。另一方面来源于自身需要，一个成功的创业者应该是方方面面都要会，要有可塑性，不断学习。”

他说，自己过着一种严格自律的生活，规律作息、饮食、健身，没有太多娱乐和无谓的社交，以保证有足够的精力处理工作的挑战。在他看来，10年如一日保持纪律很难，但对创业者来说是必须做的准备。

寿栋把创业看作舞台，这个舞台提供了一个高压的环境，也因此加快了他成长的速度，使他最终受益，他享受这个舞台。

他崇敬查理·芒格（Charles Thomas Munger），希望像他一样，为事业奋斗到99岁。目前，公司已经到了随时准备上市的阶段，只等待资本市场环境的合适时机。“如果你问我，下一个阶段如果这家公司上市了我会做什么，我的答案可能是创业做另外一家公司，一直做下去。因为，这是一个可以让我保持很好状态的一个舞台。”

“早起步”（Springboard）是《联合早报》青年受众策略之一，目标受众是大专生、新毕业生和初入职场者。活动每隔两个月至三个月举办，旨在为年轻受众举办一系列小型炉边对话会，近距离接触杰出创业者，听取他们对职业、创业、人生、第一桶金等相关经历的第一手见解。