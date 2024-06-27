绿色科技助客户环保 永续发展与盈利两不悖

随着全球净零排放目标的推进，包括新加坡在内的各国企业纷纷加速可持续发展步伐。

《和睦向前行·永续亚细安》系列将探讨企业如何借助银行提供的可持续发展计划和融资方案，克服挑战，把握亚细安机遇，共创绿色未来。

驰骋金融投资界多年的陈宛茵（48岁）在当了母亲以后开始关注环境保护议题，希望尽其所能为她的小孩打造一个更美好的世界。

这样的想法也体现在她的职业选择上。曾任职于多家投资银行的她开始思考能否为环境多尽一份力。

当她遇到致力于协助企业走向电气化、以推动清洁能源发展的云升绿色科技（Yinson GreenTech）时，她知道这就是她可将自身长才与理念相接合的地方，并于去年1月加入该公司成为首席财务官。

总部位于新加坡的云升绿色科技，为马来西亚交易所挂牌能源基础实施公司云升控股（Yinson Holdings Berhad）的子公司，致力于推出涵盖海陆的全方位绿色出行、交通和基础设施方案。

“很多德士司机都会担心难找到充电桩，也觉得充电时间太长，不方便，所以不敢轻易换成电动车。因此我们推出更多快速充电桩，为电动车用户解决他们的痛点，让电动车出行更通行无阻。”——云升绿色科技首席财务官陈宛茵

电动车时代已经来临

陈宛茵相信接下来将会是靠电力发动的时代。得益于各国政府的大力补助，近年各国电动车的销量也节节攀升。我国政府也出台电动车附加注册费优惠计划（EV Early Adoption Incentive）及车辆减排税务计划（Vehicular Emissions Scheme），鼓励民众购买电动车。

截至去年11月，我国共有1万零983辆电动车，比2022年的6531辆增加了68.2％。根据彭博社预测，2050年，全球每五辆售出的汽车中，有四辆将会是电动车。

陈宛茵表示，可持续发展和取得盈利并不相互抵触。她说：“我们构建了一个完整的电动车生态系统，为客户提供一站式的服务，让他们不仅是为了税务减免才跟我们合作，而是因为由衷喜欢我们的服务，并相信这所带来的长远经济和环境效益才选择我们。”

马来西亚邮政（Pos Malaysia，简称马邮）是该公司客户之一。云升绿色科技通过旗下电动车租赁服务drivEV，为马邮供应智能电动货车。它也在马邮的每个据点提供充电解决方案（chargEV），及通过车队管理软件（digitalEV）提供车队技术支援和保养服务。

这样一站式的电动车生态系统，让马邮可以减低40至50%的公司营运成本。车队管理软件也让马邮能够得到实时数据及车队管理分析。

该公司的drivEV得到大华银行绿色融资解决方案U-Drive的支持。U-Drive是贯穿整个电动车价值链的绿色融资解决方案，从汽车品牌拥有者、汽车经销商、充电桩运营商至终端用户都可从中受惠。

作为一个电动车车主，陈宛茵表示在吉隆坡驾驶电动车的体验十分流畅，虽然所住的公寓没有充电桩，但是云升绿色科技已经与星巴克、永旺（Aeon）等公司合作，在人流比较繁忙的地点设有充电桩。

陈宛茵道：“我每周只需要充电一次，所花费的金额仅是过去打油的一半。”

考虑到电动车的高单价是消费者望而却步的主因，云升绿色科技除了推出电动车租赁，也在马国提供电动电单车rydeEV的租赁服务，以推动电动交通工具的增长。

云升绿色科技在马国提供电动电单车rydeEV的租赁服务，以推动电动交通工具的增长。（图/云升绿色科技提供）

常往返新马两地的陈宛茵在新加坡搭德士时都会与德士司机交谈，“很多德士司机都会担心难找到充电桩，也觉得充电时间太长，不方便，所以不敢轻易换成电动车。因此我们推出更多快速充电桩，为电动车用户解决他们的痛点，让电动车出行更通行无阻。”

为了解决充电桩难找的问题，云升绿色科技与康福德高ENGIE（CDG ENGIE）合作，整合二者服务网络，为新马两地电动车主提供超过1000个充电桩。

云升旗下应用chargEV的用户，可以直接通过应用在本地查找并使用CDG ENGIE的充电桩；新加坡的CDG ENGIE用户，同样可在应用上查找并使用马国的云升充电桩。

全电动货船掀海事业减碳新篇章



除了drivEV，云升绿色科技也在大华银行绿色融资的资助下开展了marinEV计划，并制造了本地首艘备有可更换电池的全电动货船Hydromover。

航行前，船长可根据航程配备电池数量，如果配全六个，一般可供货船连续航行六至八个小时。

与同等规模的传统货船相比，Hydromover可节约50%运营成本。虽然制造成本目前比一般同规格的常规能源货船高出50%左右，但陈宛茵相信在批量生产后，成本会逐渐下降。

全球航运每年排放约10亿吨二氧化碳。Hydromover在客轮、货轮，以及港口物流等领域的应用前景备受看好。

云升绿色科技接下来打算进军东南亚其他市场，包括泰国、越南与菲律宾，继续推动区域的电动交通工具的增长。

陈宛茵说：“我们与大华银行在可持续发展的理念高度契合，未来也继续借助大华银行在东南亚的庞大银行网络让我们的公司业务能拓展到更多国家。”

电动车绿色融资

大华银行电动车绿色融资解决方案U-Drive适用于以下用户：

汽车品牌拥有者

汽车经销商

充电基础建设运营商

购买电动车和充电设备申请贷款的企业或个人

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【本系列由大华银行呈献，五之三】