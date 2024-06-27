两周前，华社华商共1400余人出席致敬晚宴，向李显龙国务资政致以崇高敬意，同时畅叙情谊，重温一同走过的心路历程。

致词中，我提起了李总理曾经在2013年的国庆群众大会上的经典一幕。当时他非常有创意地揶揄道“政府必须会唱歌”，包括向企业唱三首歌——《我在你左右》《你知道我在等你吗》《明天你是否依然爱我》，引起老板们会心一笑——当时政府致力推动经济转型，企业普遍面对外来劳动力紧缩、人手短缺的挑战。

时移势易，在这别具历史意义的致敬晚宴，李资政则笑说许多企业已经从当时的“我是一只小小鸟，想要飞却怎样也飞不高”的心声走出来，现在已经羽翼丰满了，有能力展翅高飞，进军国内外市场，成为家喻户晓的新加坡品牌。

“然而，每年还是会有一些新的‘菜鸟’需要总商会丰富的资源和人脉来突破局限，壮大实力。”这一番话引来哄堂笑声。

确实，在李资政及第三代政府领导的励精图治之下，新加坡的经济和企业发展已经更上一层楼，在东南亚、中国甚至世界各地，都看到越来越多新加坡品牌的身影。

最近《财富》杂志首次发布的“东南亚500强”榜单中，多达84家新加坡企业入选；营收20强榜单中，更有九家是新加坡企业。作为一个毫无天然资源的弹丸小国，企业的发展规模得以超凡出众，必须感谢政府长期善治、吸引优秀人才和投资，以及通过“产业转型蓝图”等举措致力推动各行业的与时俱进。

这十多年来，政府致力于鼓励本地中小企业提升数码化、自动化和技术实力，并向国际市场进军，减少对劳动力依赖，及降低经济对跨国企业和外来投资的依赖，以让我们更有韧性防御国际局势动荡。

企业转型之路可以说是相当不容易，阻力重重，但蓦然回首，看到了“滴水穿石”的真谛，老板们都感受到转型升级的好处，对李资政多年的苦心也深怀感恩！

是华社领导者 也是华社知心人

李资政和总商会及华社的情谊深厚，他肩负总理的重任之余，仍积极带动华社的发展，包括成为宗乡总会、通商中国、新加坡华族文化中心、华社自助理事会、华乐团等多个组织的赞助人。

他本身对中华文化和新加坡华族文化也都有非常深厚的浸濡和认同感，对身为“老华校生”的身份非常自豪，平日里喜欢阅读华文报、爱听新谣歌曲。

李资政也表扬道，新加坡是世界上唯一一个华人占多数，却保持多元种族、多元宗教，人人都平等的社会；华族文化是建立在一个多元文化的环境里，并以国家利益为首要考量，“因为我们必须牢记，自己首先是新加坡人”。他也认可了华社协助新移民融入社会、促进和多元种族的沟通的努力，并继续传承具本土特色的华族文化。

我代表华商引用了三首歌——《感恩的心》《爱拼才会赢》及《光辉岁月》，表达我们对李资政在华社和国家所付出的真心诚意与贡献的深深感谢。新加坡华社已经拥有了稳固的文化基业、社会凝聚力和国际视野，我们的价值观和原则必须保持清晰与坚定。

正如歌曲《光辉岁月》所唱道：“愿这土地里，不分你我高低…风雨中抱紧自由”，无论未来局势如何变化，我们一定得紧紧扎根在新加坡的公正、自由、平等、团结，以国家大局为先，这份辉煌才能永垂不朽。

在致词中，李资政最后引用了本地知名作词人陈佳明和新谣代表人物梁文福的歌词——“阳光总在风雨后，请相信有彩虹 ，风风雨雨都接受，我一直会在你的左右”，鼓励本地华社要满怀信心，团结一致，政府会和大家“向着目标，手牵手一起走”，当场赢得哄堂掌声。

这场致敬晚宴的圆满成功，得到各界一呼百应，就足见大家对李资政的浓情厚意。迈向未来，正如新加坡宗乡会馆联合总会蔡其生会长在致词中的承诺，我们将支持黄循财总理及第四代政府领导团队，继续巩固劳资政协作，促进新政策的推行和沟通，携手创造更辉煌未来。