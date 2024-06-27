打击洗钱和恐怖主义融资 女性力量不可或缺

犯罪分子的作案手法不断进化，变得愈发复杂。在打击洗钱和恐怖主义融资的过程中，集体技能、资源和知识的利用至关重要，而女性在这场斗争中也起着不可或缺的作用。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，星期四（6月27日）在新加坡滨海湾金沙举行的国际反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，简称FATF）全体会议上，发表上述看法。

她说：“一个多元包容、重视和赋权女性的文化，对于任何社会的成功都至关重要。对于新加坡这样的小国来说更是如此，因为我们的关键资源是人民。因此，政府并没有把性别平等交给偶然决定，而是大力推动女性的发展和她们在社会各领域的参与，确保女性有机会和资源充分发挥潜力。”

英兰妮指出，虽然我国在推动性别平等方面已经取得了很大进展，但不能满足于现状，需要继续打破障碍。

目前，新加坡的大学毕业生中几乎有一半是女性，女性的劳动参与率也持续上升。在科学、技术、工程和数学（STEM）等传统上由男性主导的领域中，越来越多的女性担任领导职务。根据联合国今年3月发布的最新《人类发展报告》，新加坡在性别平等方面表现优异，在全球166个国家中名列第八，并在亚太区排名第一。

英兰妮在星期四的全体会议上，还见证了国际反洗钱金融行动特别工作组的电子书《突破障碍：激励下一代女性领袖》的发布。

英兰妮认为，这本电子书的发布是新加坡在反洗钱和反恐融资的全球社区中，对女性赋权方面取得重要进展的一个里程碑。

她说：“这本电子书讲述了女性领导者的故事，她们以勇气、胆识和韧性，积极挑战和克服性别规范和偏见，并在反洗钱和反恐融资方面做出重要贡献。此外，电子书还收录了那些受到激励的男性领袖的声音，他们的支持同样至关重要。”