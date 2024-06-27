淡滨尼94街地段推出招标 料可建585私宅单位

政府在上半年售地计划下推出淡滨尼94街的商住混合用途地段供发展商竞标，由于地段靠近地铁站，在一公里范围内有不少小学，分析师认为发展商对这幅地段会有较大的兴趣。

建屋发展局星期四（6月27日）宣布，在上半年政府售地计划的正选名单中，推出位于淡滨尼94街的地段供竞标。这幅99年地契地段在淡滨尼西地铁站对面，占地2万3512平方公尺（约25万3081平方英尺），预计可以建造585个私宅单位。商用面积约1万零500平方公尺。

ERA新加坡首席执行长朱泳强指出，备有商业元素和靠近地铁站是这幅地段的优势。商业空间属于一个分层地契持有者，因此能更好地掌控租户的选择，使到零售空间租户类别能满足居民所需，包括提供托儿中心、超级市场和食阁等。

橙易产业（OrangeTee & Tie）首席执行长郭建廷说：“由于商业面积具规模，这个项目或成为淡滨尼区的另一个商业和零售枢纽。区内有大量的组屋，能为项目的商业部分带来人潮，增加这个地段的吸引力。”

他进一步指出，地段一公里范围内有俊源小学、圣希尔达小学和淡滨尼小学等, 也靠近淡滨尼战备军人协会（SAFRA）俱乐部。

郭建廷也说，2023年至2027年之间，淡滨尼约有8800个组屋单位达到最低居住年限（MOP），这群现有居民或会成为新项目的潜在客户群。

他预测会有三方至六方竞标地段，最高竞标价介于容积率每平方英尺900元至980元。

博纳产业（PropNex）研究与内容主管黄秀莹说，预估发展的单位数量少于600个，对发展商来说应该可以接受。不过，她也指出，地段的一部分面积位于地底地铁线路的上方，发展商须建造一个连接项目与地铁站的地下通道，因此造价会被抬高。

黄秀莹说：“我们预测会有两方至三方竞投，最高竞标价介于6亿3200万元至6亿9900万元，相当于容积率每平方英尺950元至1050元。”

将与媒体圈地段同一天截止

合登亚洲（Huttons Asia）首席执行官叶润明看法相对较保守。他说：“淡滨尼最后一次出售的地段在淡滨尼11道，同样是一个混合用途地段，但面积是淡滨尼94街的一倍，当时该地段吸引三方竞投，最高价为容积率每平方英尺885元。”

因此，他认为淡滨尼94街地段不会有超过三方竞投，最高容积率每平方英尺价介于820元至850元。

淡滨尼94街地段招标将与媒体圈地段同一天截止，截止日期是9月19日中午12时。

另一方面，市区重建局星期四也公布，将6月19日截标的里峇峇利埔（River Valley Green）A地段颁发给出价最高的汇成投资（Winchamp Investment）。

汇成投资是永泰控股（Wing Tai Holdings）旗下公司，它开出的竞标价接近4亿6400万元，容积率每平方英尺价约为1326元。

里峇峇利埔A地段面积为9293.3平方公尺（约10万平方英尺），可建造380个住宅单位。