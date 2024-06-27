政府今年下半年推出十幅工业地段

政府工业售地计划今年下半年将推出五幅正选地段，以及五幅备售地段，比今年上半年多出一个，但总面积减少5.45%至约13公顷。

若单看正选地段，总面积比上一轮推出的少了30%。分析师指出，我国制造业短期展望疲弱，可能促使政府采取谨慎态度，没有大幅度增加工业售地供应。

根据贸工部星期四（6月27日）发布的文告，今年上半年的五幅正选地段，位于惹兰巴班（Jalan Papan）、洛阳路（Lok Yang Way）、大士湾通道（Tuas Bay Drive）、加基武吉（Kaki Bukit）和都康创新通道（Tukang Innovation Drive）。

五幅正选地段的总面积为5.77公顷，比上一轮推出的少了30%。其中，洛阳路、加基武吉和都康创新通道都是30年地契，其余是20年。

今年下半年的五幅备售地段中，位于大士路（Tuas Road）、惹兰巴班（Jalan Papan）、甘巴士大道（Gambas Way）、淡滨尼北通道（Tampines North Drive），以及都康创新通道。其中，只有惹兰巴班的地契为20年，其余地段地契为30年。

正选地段将按既定日期推出，而备售地段则须等政府收到一个能接受的出价之后，才会推出市场标售。

上述10幅地段都属于B2用途，即可进行轻工业和一般工业活动。裕廊集团将负责销售这些地段。

合登集团高级数据分析总监李思德接受《联合早报》访问时指出，政府这次拨出的正选地段供应不但比上一轮少了30%，同时也把更多地段划入备售地段，让业者有需要时才勾出。政府上一轮推出五幅正选地段，以及四幅备售地段。

李思德说：“由于工厂产出和出口都下跌，本地制造业表现不佳。自2020年第二季度起，单一用户工厂空间的占用率有所放缓。有鉴于此，工业用地的需求减少了。政府降低售地供应，将把一部分需求转向转售市场，有助于让工业地产市场趋向稳定。”

工业房地产价格连涨13季后今年首季下跌

裕廊集团于4月25日发布的第一季工业房地产市场报告显示，本地工业房地产价格连涨13季后，今年第一季环比下跌0.2%，为2020年第三季后首次下跌。

仲量联行（JLL）东南亚研究主管蔡炎亮博士说，除了上述报告，新加坡金融管理局在6月发布的经济师调查报告，也预测制造业短期前景将更加疲弱。有鉴于此，政府在确保工业空间供应充足的同时，把更多地段划入备售地段名单中，以根据市场需求作出反应。

根据金管局发布的经济师调查报告，分析师对制造业增长的预测，从上次调查的增长4%大幅度调低至1.6%。