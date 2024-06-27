发放两天内 逾65万户家庭已领取第五轮社理会邻里购物券

政府宣布发放第五轮300元社区发展理事会邻里购物券（CDC Vouchers）两天内，就已经有超过65万户家庭领取，占总数的近一半。

贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲星期四（6月27日）在第九届新加坡邻里企业峰会上，透露邻里购物券的最新情况。

副总理兼贸工部长颜金勇星期二（25日）宣布发放第五轮社理会邻里购物券，其中150元可在八家连锁超市使用，其余150元可在邻里商店和小贩摊位使用。约131万户新加坡公民家庭可再领取300元的社理会邻里购物券。

刘燕玲说，本轮的150元，加上第四轮的250元，总共有400元可以在邻里商店和小贩摊位使用。这意味着单在今年，政府已为邻里商店和小贩摊位提供大约5亿2000万元邻里购物券的支持。

邻里商店和小贩摊位消费额今年底将达9亿元

她说，邻里购物券计划实施两年多以来，有大约6亿5000万元是在邻里商店和小贩摊位消费的。到了今年底，预计这个消费额将达到9亿元。

刘燕玲说，目前已有超过2万3000个邻里商店和小贩摊位加入邻里购物券计划，许多店主和小贩都说，加入该计划推动他们进入数码平台，也增加了他们的收入和客户覆盖范围。

新加坡邻里企业峰会由新加坡全国商联总会主办，今年主题是“创意无限，飞跃新高”，共有300个邻里商家和业者到场，比去年增加30%。

贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲星期四（6月27日）在第九届新加坡邻里企业峰会上致开幕辞，并鼓励邻里企业继续创新，为邻里社区注入新的活力。（唐家鸿摄）

刘燕玲在会上对在场的邻里商家和业者说，邻里企业近几年已经开始迈向数码化，今后也必须持续保持数码化趋势，积极转型。自企业发展局和邻里企业中心推出“邻里企业数码化计划”以来，许多邻里企业通过这项计划，增强了数码能力。

她说，目前在10家邻里企业当中，就有九家已经采纳了电子收费。三分之二的邻里企业也采用至少一种数码工具平台，例如Carousell、Shopback等。

刘燕玲也鼓励邻里企业继续加强创新，因为创新能保持企业的灵活度、与时俱进和竞争力。她说，政府将继续与新加坡商联总会紧密合作，推出实用、可行且有成效的方案，包括今年新推出的“邻里企业社区营造计划”，就是希望鼓励邻里企业举办社区活动，带动邻里中心的人流，吸引更多居民前来消费。

知名本地企业家分享创业经历

三名本地知名企业创始人于星期四的峰会上，与邻里商家和业者分享了他们的创业经历。

餐饮连锁店“豆先生”（Mr Bean）创始人兼首席执行官卢裕波，讲述了品牌如何从一个小贩中心摊位，发展到目前在全岛开设77间分店的历程。

卢裕波特别分享了豆先生不同品牌线的创新历程。他强调，品牌的创意必须通过营销来展现，“每一个过程都要创新，每一次创新都会带来新的成果，让企业更上一层楼”。

婴儿哺乳用品公司Hegen创始人兼首席执行长曾毓文，也向与会邻里商家和业者讲述她的成功秘诀。她说，Hegen目前已经扩展到24个国家，而这一成就的关键在于拥有独特的品牌特色。

曾毓文以Hegen奶瓶独特的聚亚苯基砜树脂（PPSU）材质为例说，尽管这种材料比普通的塑料贵30倍，但是却能获得新生儿父母的信任，而且能适应不同国家的消毒方法。

游泳学校Happy Fish Swim School创始人陈健勇，则分享了通过社交媒体打开市场的创意。陈健勇说，游泳学校刚开业没有学生来报名，他就把女儿一段游泳的视频发到网上，没想到点阅率破百万，一天就招到60名新学员。

之后，陈健勇复制这一做法，将学员游泳的视频也发给家长。他说：“家长收到视频后发到社媒，就会帮我们宣传，所以基本上我们市场行销的投入是零。”